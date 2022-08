Chicago Cubs 2, Miami 1

Miami

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

34

1

7

1

3

13 Rojas ss

4

0

1

0

0

1

.238 READ MORE

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 3 13 Rojas ss 4 0 1 0 0 1 .238 Wendle 2b 5 0 1 1 0 2 .267 Cooper 1b 4 0 0 0 1 0 .275 Aguilar dh 3 0 0 0 0 2 .241 De La Cruz rf 4 0 1 0 0 1 .207 Bleday cf 3 0 1 0 1 2 .222 Burdick lf 3 0 0 0 1 3 .000 Stallings c 4 0 1 0 0 1 .207 Leblanc 3b 3 0 2 0 0 1 .400 1-Williams pr-3b 1 1 0 0 0 0 .263

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 2 4 2 5 13 Ortega cf 2 0 0 0 2 1 .239 Contreras dh 4 1 1 2 0 1 .253 Wisdom 1b 3 0 0 0 1 3 .222 Happ lf 3 0 1 0 1 1 .274 Velazquez rf 4 0 0 0 0 2 .224 Gomes c 2 0 0 0 1 2 .224 McKinstry 3b 3 0 0 0 0 2 .045 Morel ss 3 0 0 0 0 1 .257 Hoerner ss 0 0 0 0 0 0 .292 Madrigal 2b 3 1 2 0 0 0 .230

Miami 000 000 100_1 7 0 Chicago 000 000 02x_2 4 2

1-ran for Leblanc in the 7th.

E_Gomes (7), Uelmen (1). LOB_Miami 11, Chicago 6. 2B_Happ (26). HR_Contreras (16), off Floro. RBIs_Wendle (22), Contreras 2 (41). SB_Rojas (8).

Runners left in scoring position_Miami 5 (Cooper, Aguilar, Stallings 2, Williams); Chicago 4 (Morel, Happ 2, Velazquez). RISP_Miami 2 for 8; Chicago 1 for 7.

Runners moved up_McKinstry, Ortega. LIDP_Happ.

DP_Miami 1 (Rojas).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Cabrera 5 0 0 0 3 8 78 2.61 Brazoban 2-3 1 0 0 1 2 23 1.17 Okert 1-3 0 0 0 0 1 3 2.87 Bender, H, 2 1 0 0 0 1 0 15 3.94 Floro, L, 0-1, BS, 2-3 1 3 2 2 0 2 27 3.86

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Steele 4 2-3 4 0 0 1 10 93 3.67 Rucker 1 1-3 0 0 0 1 1 25 4.55 Uelmen 1-3 1 1 1 0 0 12 4.76 Hughes 1 1-3 1 0 0 0 2 19 2.90 Wick, W, 3-5 1 1-3 1 0 0 1 0 20 4.23

Inherited runners-scored_Okert 2-0, Rucker 1-0, Hughes 2-1. HBP_Uelmen (Rojas). WP_Brazoban.

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Larry Vanover; Second, David Rackley; Third, Sean Barber.

T_3:20. A_35,689 (41,649).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.