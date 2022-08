Chicago Cubs 4, Milwaukee 3

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 2 4 2 8 Madrigal 2b 4 1 0 0 0 0 .244 Contreras c 4 1 0 0 0 2 .245 Happ lf 4 2 2 4 0 0 .280 Suzuki rf 3 0 0 0 1 0 .248 Reyes dh 3 0 0 0 1 0 .284 Hoerner ss 4 0 0 0 0 0 .288 McKinstry 3b 4 0 0 0 0 1 .169 Higgins 1b 3 0 0 0 0 2 .230 Morel cf 3 0 0 0 0 3 .252

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 7 3 7 12 Yelich lf 4 1 1 0 1 1 .254 Adames ss 4 0 1 0 1 3 .227 McCutchen dh 4 0 1 0 1 2 .243 Renfroe rf 5 0 1 1 0 2 .246 Tellez 1b 3 1 1 1 2 0 .231 Hiura 2b 4 0 1 0 0 1 .242 Peterson 3b 1 0 0 0 0 0 .251 Urías 3b-2b 2 0 0 0 2 0 .216 Caratini c 4 0 0 0 0 1 .207 Taylor cf 3 1 1 1 0 2 .223 a-Wong ph 1 0 0 0 0 0 .240 Davis cf 0 0 0 0 0 0 .224

Chicago 000 000 200 2_4 2 1 Milwaukee 000 010 001 1_3 7 1

a-popped out for Taylor in the 9th.

E_Hoerner (11), Urías (13). LOB_Chicago 1, Milwaukee 10. 2B_Adames (20). HR_Happ (14), off Bush; Happ (15), off Williams; Taylor (13), off Steele; Tellez (27), off Hughes. RBIs_Happ 4 (62), Taylor (41), Tellez (75), Renfroe (54). SB_Hoerner (14). CS_Hoerner (2), Yelich (2).

Runners left in scoring position_Chicago 0; Milwaukee 5 (Tellez, Yelich, Taylor 2, Renfroe). RISP_Chicago 2 for 2; Milwaukee 2 for 15.

Runners moved up_Contreras, McCutchen, Urías. GIDP_Caratini, Peterson.

DP_Chicago 2 (Higgins, Hoerner, Higgins; Madrigal, Higgins).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Steele 5 1-3 4 1 1 4 6 88 3.18 Uelmen 1 2-3 0 0 0 0 2 20 2.25 Hughes, BS, 3-7 1 1 1 1 1 3 27 3.14 Leiter Jr. 1-3 0 0 0 1 0 13 4.33 Newcomb, W, 2-0 2-3 0 0 0 0 0 6 6.97 Rodríguez, S, 1-1 1 2 1 0 1 1 15 0.00

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta 6 0 0 0 1 5 82 3.69 Bush, BS, 2-5 1 1 2 1 0 0 20 4.50 Rogers 1 0 0 0 0 1 20 4.47 Boxberger 1 0 0 0 0 2 13 2.28 Williams, L, 4-3 1 1 2 1 1 0 15 1.88

Inherited runners-scored_Newcomb 2-0. WP_Rodríguez, Williams.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Manny Gonzalez; Second, Stu Scheuwater; Third, Jeff Nelson.

T_3:16. A_33,549 (41,900).

