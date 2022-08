Chicago White Sox 4, Kansas City 1

Kansas City

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 1 14 Melendez c 4 0 0 0 0 2 .225 Witt Jr. 3b 4 1 2 1 0 2 .255 Perez dh 4 0 0 0 0 3 .211 Pasquantino 1b 4 0 0 0 0 0 .214 Taylor cf 4 0 0 0 0 3 .275 Pratto lf 3 0 0 0 0 2 .184 Massey 2b 3 0 2 0 0 0 .455 Isbel rf 3 0 0 0 0 2 .203 Lopez ss 2 0 0 0 1 0 .248

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 12 4 2 6 Anderson ss 4 1 1 0 0 0 .313 Vaughn 1b 4 1 2 0 0 0 .299 Jiménez lf 4 1 3 0 0 0 .291 Abreu dh 4 1 2 3 0 1 .302 Moncada 3b 4 0 1 1 0 3 .203 Pollock rf 3 0 0 0 1 0 .234 Harrison 2b 3 0 2 0 1 0 .243 Zavala c 3 0 0 0 0 1 .286 Engel cf 4 0 1 0 0 1 .245

Kansas City 000 001 000_1 4 0 Chicago 103 000 00x_4 12 0

LOB_Kansas City 4, Chicago 8. HR_Witt Jr. (15), off Lynn; Abreu (14), off Singer. RBIs_Witt Jr. (52), Moncada (28), Abreu 3 (55). S_Zavala.

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Lopez); Chicago 3 (Engel, Anderson, Pollock). RISP_Kansas City 0 for 1; Chicago 3 for 12.

Runners moved up_Isbel. GIDP_Anderson, Pollock.

DP_Kansas City 2 (Lopez, Massey, Pasquantino; Lopez, Massey, Pasquantino).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Singer, L, 4-4 6 11 4 4 1 3 90 3.67 Mills 1 0 0 0 0 1 12 5.06 Weaver 1 1 0 0 1 2 18 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 2-4 6 4 1 1 0 8 89 5.87 Diekman, H, 14 1 0 0 0 0 2 13 4.02 Graveman, H, 17 1 0 0 0 1 3 18 2.76 Hendriks, S, 21-24 1 0 0 0 0 1 11 3.19

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Alan Porter; Third, Quinn Wolcott.

T_2:35. A_19,753 (40,615).

