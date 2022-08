Chicago White Sox 6, Detroit 4

Detroit

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

35

4

10

4

2

11 Greene cf

5

0

1

3

0

2

.236 READ MORE

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 10 4 2 11 Greene cf 5 0 1 3 0 2 .236 Reyes rf 4 0 1 0 0 1 .266 Báez ss 4 0 1 0 0 2 .224 H.Castro 1b 4 1 2 0 0 0 .286 Haase c 4 0 1 1 0 3 .234 Candelario 3b 4 0 0 0 0 0 .199 Carpenter dh 3 1 1 0 1 1 .091 Schoop 2b 4 1 1 0 0 1 .202 Baddoo lf 3 1 2 0 1 1 .173

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 14 6 1 7 Pollock cf-rf 4 2 2 2 0 0 .240 Moncada 3b 4 0 2 0 1 1 .202 E.Jiménez lf 5 0 1 1 0 1 .294 Abreu 1b 3 1 2 1 0 1 .298 Grandal c 4 0 0 0 0 0 .200 Vaughn dh 4 0 3 1 0 1 .301 Sheets rf 4 1 1 0 0 2 .230 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .240 García ss 4 2 2 1 0 1 .215 Harrison 2b 4 0 1 0 0 0 .245

Detroit 031 000 000_4 10 1 Chicago 120 100 11x_6 14 0

E_Reyes (2). LOB_Detroit 6, Chicago 9. 2B_Greene (10), Haase (10), Sheets (13). HR_Pollock (6), off Chafin. RBIs_Greene 3 (23), Haase (30), Abreu (56), García (19), Pollock 2 (38), E.Jiménez (23), Vaughn (56). SF_Abreu, Pollock.

Runners left in scoring position_Detroit 3 (Reyes, Carpenter, Greene); Chicago 3 (Abreu, Moncada, Sheets). RISP_Detroit 2 for 7; Chicago 3 for 7.

Runners moved up_Grandal. LIDP_H.Castro. GIDP_Greene.

DP_Chicago 2 (Moncada, Abreu, Moncada; García, Abreu).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Manning 5 10 4 4 1 5 86 3.24 Vest 1 0 0 0 0 1 15 3.60 J.Jiménez, L, 3-2 2-3 2 1 1 0 0 13 3.48 Chafin 1 2 1 1 0 1 12 2.35 Cisnero 1-3 0 0 0 0 0 3 1.12

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, W, 9-6 7 8 4 4 1 7 92 4.92 López, H, 6 1 1 0 0 0 2 14 2.78 Hendriks, S, 25-28 1 1 0 0 1 2 18 3.10

Inherited runners-scored_Chafin 1-0, Cisnero 1-0.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Jim Wolf; Second, Jerry Layne; Third, Adam Hamari.

T_2:46. A_29,458 (40,615).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.