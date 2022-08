Detroit 5, Minnesota 3

Detroit

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 7 5 4 13 Greene cf 5 0 2 2 0 3 .241 Báez ss 4 0 2 1 0 1 .224 H.Castro 1b 4 0 0 0 0 3 .276 Cabrera dh 4 0 0 0 0 0 .271 Candelario 3b 4 0 0 0 0 3 .206 Haase c 4 1 1 0 0 1 .241 W.Castro rf 2 1 0 0 2 1 .244 Schoop 2b 3 2 1 1 1 0 .209 Baddoo lf 3 1 1 1 1 1 .143

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 7 3 5 3 Arraez 2b 5 1 1 0 0 0 .329 Correa ss 2 1 0 0 2 1 .266 Polanco dh 3 0 1 0 1 1 .239 Miranda 1b 4 0 0 0 0 1 .275 Gordon cf 1 0 1 2 1 0 .275 Urshela 3b 4 0 0 0 0 0 .264 Cave lf 3 0 2 0 1 0 .667 Sánchez c 4 0 1 0 0 0 .211 Contreras rf 3 1 1 1 0 0 .125 a-Beckham ph 1 0 0 0 0 0 .125

Detroit 000 020 300_5 7 0 Minnesota 002 010 000_3 7 0

a-lined out for Contreras in the 9th.

LOB_Detroit 5, Minnesota 7. 2B_Báez (21), Schoop (16), Greene (7), Cave (1). HR_Contreras (1), off Manning. RBIs_Schoop (28), Greene 2 (16), Baddoo (5), Báez (40), Contreras (3), Gordon 2 (17). SB_W.Castro (6). CS_Baddoo (2). SF_Gordon 2.

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Cabrera 2, Báez, Schoop); Minnesota 2 (Urshela, Arraez). RISP_Detroit 4 for 11; Minnesota 0 for 8.

Runners moved up_H.Castro, Contreras. GIDP_Urshela, Contreras.

DP_Detroit 3 (Candelario, Schoop, H.Castro; Haase, W.Castro, Báez, W.Castro; Schoop, Báez, H.Castro); Minnesota 1 (Sánchez, Correa, Sánchez).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Manning 5 5 3 3 4 1 78 3.46 Foley, W, 1-0 1 1 0 0 1 0 13 2.72 Chafin, H, 13 1 0 0 0 0 1 9 2.45 Jiménez, H, 7 1 1 0 0 0 1 14 2.85 Soto, S, 20-22 1 0 0 0 0 0 14 2.19

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Archer 4 1-3 2 2 2 3 8 77 4.05 Moran 2-3 1 0 0 0 0 10 1.93 Pagán, H, 7 1 0 0 0 0 2 16 4.62 Jax, L, 5-3, BS, 1-5 1-3 3 3 3 1 1 24 3.49 Megill 2-3 1 0 0 0 0 8 1.93 Duffey 1 0 0 0 0 0 7 4.46 Smith 1 0 0 0 0 2 11 4.61

Inherited runners-scored_Moran 1-1, Megill 2-1.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Chris Conroy; Second, Edwin Moscoso; Third, Ron Kulpa.

T_3:10. A_23,394 (38,544).

