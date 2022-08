ISPS HANDA World Invitational Par Scores

Saturday

Saturday

Ballymena, United Kingdom

a-Galgrom Castle (Host Course)

7,151 yards; Par 70

b-Massereene

6,817 yards; Par 70

Purse: $1.5 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses.

Ewen Ferguson, Scotland 61a-70b-68a—199 -11 John Catlin, United States 67b-69a-66a—202 -8 Marcus Helligkilde, Denmark 67a-72b-64a—203 -7 Jack Senior, England 69a-69b-65a—203 -7 Connor Syme, Scotland 66a-68b-69a—203 -7 Borja Virto Astudillo, Spain 65b-67a-71a—203 -7 Richard Mansell, England 71a-65b-68a—204 -6 Matthew Baldwin, England 68b-69a-68a—205 -5 Filippo Celli, Italy 66b-67a-72a—205 -5 Guido Migliozzi, Italy 70a-68b-67a—205 -5 Jamie Rutherford, England 70b-68a-67a—205 -5 Jens Fahrbring, Sweden 68b-70a-68a—206 -4 Oliver Farr, Wales 70a-68b-68a—206 -4 Robin Petersson, Sweden 66b-70a-70a—206 -4 David Dixon, England 70a-67b-70a—207 -3 Craig Howie, Scotland 69b-68a-70a—207 -3 Tom McKibbin, Northern Ireland 69a-72b-66a—207 -3 David Carey, Ireland 67b-73a-68a—208 -2 Felix Palson, Sweden 65b-68a-75a—208 -2 Renato Paratore, Italy 67a-68b-73a—208 -2 Thomas Aiken, South Africa 66b-74a-69a—209 -1 David Borda, Spain 70b-67a-72a—209 -1 Steven Brown, England 72b-69a-68a—209 -1 Jens Dantorp, Sweden 68a-71b-70a—209 -1 Calum Fyfe, Scotland 66a-71b-72a—209 -1 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 66b-73a-70a—209 -1 Haraldur Magnus, Iceland 71b-69a-69a—209 -1 Jake McLeod, Australia 72a-68b-69a—209 -1 Zach Murray, Australia 70b-70a-69a—209 -1 Wilco Nienaber, South Africa 66b-72a-71a—209 -1 Jordan L. Smith, England 68a-67b-74a—209 -1 Jordan Wrisdale, England 71b-69a-69a—209 -1 Ryan Evans, England 66a-71b-73a—210 E Angel Hidalgo, Spain 67a-71b-72a—210 E Ryan Lumsden, England 68a-70b-72a—210 E Stephen Stallings Jr., United States 69b-68a-73a—210 E Dale Whitnell, England 66b-69a-75a—210 E Joakim Wikstrom, Sweden 71b-68a-71a—210 E

Made Cut Did Not Finish

Ashley Chesters, England 72a-68b-71a—211 +1 Bryce Easton, South Africa 67a-73b-71a—211 +1 Deon Germishuys, South Africa 72a-68b-71a—211 +1 Adam Keogh, England 70b-67a-74a—211 +1 Marcus Kinhult, Sweden 74b-64a-73a—211 +1 David Law, Scotland 70b-70a-71a—211 +1 Christopher Mivis, Belgium 70a-69b-72a—211 +1 John Murphy, Ireland 67a-69b-75a—211 +1 Adrien Saddier, France 66a-71b-74a—211 +1 Ben Stow, England 71a-70b-70a—211 +1 Johannes Veerman, United States 72b-69a-70a—211 +1 Philip Eriksson, Sweden 69b-72a-71a—212 +2 David Horsey, England 70a-69b-73a—212 +2 Gary Hurley, Ireland 70a-71b-71a—212 +2 Carlos Pigem, Spain 68a-71b-73a—212 +2 Victor Riu, France 73b-68a-71a—212 +2 Lauri Ruuska, Finland 69b-68a-75a—212 +2 Richard Bland, England 65b-71a-77a—213 +3 Jon Thomson, England 68a-72b-73a—213 +3 David Drysdale, Scotland 71b-70a-73a—214 +4 Paul Dunne, Ireland 68a-72b-74a—214 +4 Tom Murray, England 68b-70a-78a—216 +6 Dimi Papadatos, Australia 68a-73b-75a—216 +6 Christopher Feldborg Nielsen, Sweden 71b-70a-76a—217 +7 Santiago Tarrio, Spain 66b-74a-79a—219 +9 Mathieu Decottignies-Lafon, France 70b-71a-80a—221 +11

