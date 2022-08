ISPS Handa World Invitational presented by AVIV Clinics Scores

Friday

Ballymena, United Kingdom

a-Galgrom Castle (Host Course)

6,621 yards; Par 73

b-Massereene

6,507 yards; Par 72

Purse: $1.5 million

Second Round Note: Tournament is played on two courses with different pars. Amanda Doherty

67a-67b—134 Lauren Coughlin

67b-68a—135 READ MORE

Friday

Ballymena, United Kingdom

a-Galgrom Castle (Host Course)

6,621 yards; Par 73

b-Massereene

6,507 yards; Par 72

Purse: $1.5 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Amanda Doherty 67a-67b—134 Lauren Coughlin 67b-68a—135 Emily Pedersen 67b-68a—135 Cara Gainer 69a-67b—136 Peiyun Chien 70a-67b—137 Georgia Hall 68a-69b—137 Leona Maguire 68a-69b—137 Allisen Corpuz 71b-67a—138 Gemma Dryburgh 70a-69b—139 Linn Grant 70a-69b—139 Elizabeth Nagel 70a-69b—139 Maja Stark 69b-70a—139 Lauren Stephenson 70b-69a—139 Allison Emrey 71b-69a—140 Lee-Anne Pace 68b-72a—140 Haylee Harford 72b-69a—141 Janie Jackson 68b-73a—141 Mi Hyang Lee 72b-69a—141 Pornanong Phatlum 73b-68a—141 Ursula Wikstrom 71b-70a—141 Olivia Cowan 75a-67b—142 Daniela Darquea 70a-72b—142 Karis Davidson 71b-71a—142 Manon De Roey 69a-73b—142 Alice Hewson 71b-71a—142 Meghan MacLaren 70a-72b—142 Casey Danielson 74a-69b—143 Rosie Davies 69a-74b—143 A Lim Kim 72b-71a—143 Morgane Metraux 71a-72b—143 Becky Morgan 73b-70a—143 Agathe Sauzon 72a-71b—143 Sophie Witt 72b-71a—143 Liz Young 70a-73b—143 Nicole Broch Estrup 71b-73a—144 Nuria Iturrioz 72a-72b—144 Lucy Li 72b-72a—144 Wichanee Meechai 74a-70b—144 Kaitlyn Papp 69a-75b—144 Angela Stanford 74b-70a—144 Dewi Weber 71a-73b—144 Pia Babnik 72b-73a—145 Diksha Dagar 73a-72b—145 Hayley Davis 73a-72b—145 Kristen Gillman 70a-75b—145 Kylie Henry 72b-73a—145 Celine Herbin 71b-74a—145 Linnea Johansson 71a-74b—145 Jessica Karlsson 70a-75b—145 Frida Kinhult 73b-72a—145 Karolin Lampert 78a-67b—145 Ryann O’Toole 71b-74a—145 Alana Uriell 74b-71a—145 Anne Van Dam 70a-75b—145 Aditi Ashok 73b-73a—146 Jennifer Chang 74b-72a—146 Leonie Harm 72a-74b—146 Sarah Kemp 73a-73b—146 Stephanie Kyriacou 71a-75b—146 Pauline Roussin 75b-71a—146 Charlotte Thomas 73a-73b—146 Savannah Vilaubi 74b-72a—146 Casandra Alexander 73a-74b—147 Lina Boqvist 74b-73a—147 Caroline Inglis 71b-76a—147 Christina Kim 72a-75b—147 Amy Olson 76b-71a—147 Mariajo Uribe 72a-75b—147 Laura Beveridge 75b-73a—148 Brianna Do 73b-75a—148 Nicole Garcia 75a-73b—148 Tiia Koivisto 74b-74a—148 Yu Liu 76b-72a—148 Brooke Matthews 76a-72b—148 Stephanie Meadow 76b-72a—148 Jana Melichova 73b-75a—148 Sanna Nuutinen 73b-75a—148 Katherine Perry-Hamski 72a-76b—148 Robynn Ree 75b-73a—148 Alena Sharp 74b-74a—148 Chloe Williams 73b-75a—148 Christine Wolf 69a-79b—148 Pajaree Anannarukarn 71b-78a—149 Virginia Elena Carta 77a-72b—149 Cydney Clanton 73b-76a—149 Isi Gabsa 77b-72a—149 Emma Grechi 72b-77a—149 Muni He 74a-75b—149 Yaeeun Hong 76b-73a—149 Rachel Rohanna Virgili 76b-73a—149 Billie-Jo Smith 74a-75b—149 Luna Sobron Galmes 79a-70b—149 Emma Talley 75a-74b—149 Carmen Alonso 70a-80b—150 Gabriella Cowley 73a-77b—150 Lydia Hall 74b-76a—150 Agathe Laisne 74a-76b—150 Giulia Molinaro 73a-77b—150 Su-Hyun Oh 72a-78b—150 Ana Pelaez Trivino 77a-73b—150 Magdalena Simmermacher 76b-74a—150 Michele Thomson 77b-73a—150 Becky Brewerton 75a-76b—151 Anne-Lise Caudal 76b-75a—151 Annabel Dimmock 73a-78b—151 Felicity Johnson 75b-76a—151 Amelia Lewis 78a-73b—151 Paula Reto 78a-73b—151 Julia Engstrom 79b-73a—152 Noora Komulainen 72b-80a—152 Min Lee 73b-79a—152 Ana Belac 75b-78a—153 Tvesa Malik 77a-76b—153 Marianne Skarpnord 74a-79b—153 Jing Yan 77a-76b—153 Hannah Burke 77a-77b—154 Fatima Fernandez Cano 76b-78a—154 Maria Hernandez 76a-78b—154 Tiffany Chan 72a-83b—155 Maria Fassi 76b-79a—155 Whitney Hillier 74b-81a—155 Olivia Mehaffey 75b-80a—155 Jenny Coleman 77b-79a—156 Lauren Hartlage 73a-83b—156 Kim Metraux 80a-76b—156 Laura Fuenfstueck 82a-75b—157 Kristyna Napoleaova 80b-80a—160 Laura Davies 74a-WD Cloe Frankish 85a-WD

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.