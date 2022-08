L.A. Angels 12, Toronto 0

Los Angeles

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

41

12

13

12

4

11 Fletcher 2b

5

2

3

2

1

0

.278 READ MORE

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 12 13 12 4 11 Fletcher 2b 5 2 3 2 1 0 .278 Trout cf 5 1 1 2 0 2 .271 Sierra cf 0 0 0 0 0 0 .192 Ohtani dh 5 1 1 2 0 1 .262 Rengifo 3b 5 0 1 1 0 1 .266 Ford 1b 4 0 0 0 1 3 .167 Thaiss c 5 1 1 0 0 2 .125 Adell lf 5 3 4 3 0 0 .235 Aguilar rf 2 2 0 0 2 1 .000 Velazquez ss 5 2 2 2 0 1 .200

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 6 0 6 9 Springer dh 4 0 1 0 0 1 .276 Bradley Jr. cf 1 0 0 0 0 0 .210 Guerrero Jr. 1b 5 0 1 0 0 2 .283 Gurriel Jr. lf 4 0 1 0 1 2 .295 Kirk c 2 0 1 0 2 0 .303 Hernández rf 1 0 0 0 0 1 .260 Tapia rf 3 0 0 0 0 0 .265 Bichette ss 4 0 1 0 0 1 .261 Chapman 3b 1 0 0 0 3 1 .235 Merrifield cf-p 4 0 0 0 0 1 .239 Espinal 2b 4 0 1 0 0 0 .270

Los Angeles 052 000 122_12 13 1 Toronto 000 000 000_0 6 1

E_Velazquez (7), Guerrero Jr. (7). LOB_Los Angeles 7, Toronto 12. 2B_Fletcher (7), Gurriel Jr. (30), Bichette (31). 3B_Ohtani (6). HR_Velazquez (7), off White; Adell (5), off Kikuchi; Trout (27), off Kikuchi; Adell (6), off Merrifield. RBIs_Fletcher 2 (15), Ohtani 2 (75), Rengifo (35), Velazquez 2 (25), Adell 3 (20), Trout 2 (56). SB_Fletcher (1), Guerrero Jr. (4), Springer (11). CS_Guerrero Jr. (3).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Thaiss 2, Rengifo); Toronto 7 (Hernández, Gurriel Jr., Springer, Merrifield 2, Espinal 2). RISP_Los Angeles 4 for 9; Toronto 0 for 8.

Runners moved up_Ohtani.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Detmers, W, 5-4 5 1-3 4 0 0 3 5 105 3.47 Wantz 2-3 0 0 0 1 0 13 3.00 Marte 1 1 0 0 0 2 27 4.26 Reyes 1 1 0 0 2 0 24 0.00 Chavez 1 0 0 0 0 2 15 8.38

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA White, L, 0-2 5 8 7 7 3 5 91 5.89 Kikuchi 3 3 3 3 1 6 55 5.38 Merrifield 1 2 2 2 0 0 13 18.00

Inherited runners-scored_Wantz 2-0. HBP_Merrifield (Aguilar).

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Shane Livensparger; Second, John Libka; Third, Jim Reynolds.

T_3:20. A_40,754 (53,506).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.