L.A. Angels 5, Minnesota 3

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 3 10 3 6 15 Buxton cf 5 0 0 0 0 3 .219 Correa ss 2 1 2 2 3 0 .268 Miranda 1b 6 0 1 0 0 4 .279 Polanco 2b 5 1 2 0 0 1 .237 Arraez dh 4 0 3 0 1 0 .337 Urshela 3b 4 0 0 1 1 3 .265 Celestino lf 2 0 0 0 0 1 .270 a-Cave ph-lf 1 0 0 0 0 1 .231 b-Beckham ph 1 0 0 0 0 0 .105 Gordon lf 1 0 0 0 0 0 .276 Kepler rf 4 1 0 0 1 1 .224 Sánchez c 5 0 2 0 0 1 .218

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 8 5 3 8 Fletcher ss-2b 4 0 1 0 0 1 .250 Ohtani dh 4 1 1 1 1 0 .253 Rengifo 2b-3b 5 1 1 0 0 1 .271 Ward rf 5 1 2 2 0 2 .268 Walsh 1b 2 0 0 0 1 1 .221 Adell lf 4 1 1 0 0 2 .226 Duggar lf 0 0 0 0 0 0 .183 Rojas 3b 4 0 1 0 0 0 .122 Suzuki c 0 0 0 0 0 0 .195 Stassi c 3 0 0 0 1 1 .207 1-Velazquez pr-ss 0 1 0 0 0 0 .177 Sierra cf 4 0 1 2 0 0 .217

Minnesota 100 010 010 00_3 10 0 Los Angeles 000 000 012 02_5 8 0

No outs when winning run scored.

a-struck out for Celestino in the 6th. b-grounded out for Cave in the 8th.

1-ran for Stassi in the 9th.

LOB_Minnesota 14, Los Angeles 7. HR_Correa (14), off Detmers; Ohtani (26), off Duran; Ward (16), off Pagán. RBIs_Correa 2 (39), Urshela (47), Ohtani (67), Sierra 2 (4), Ward 2 (43). SB_Buxton (4), Arraez (4), Gordon (6). SF_Correa. S_Fletcher.

Runners left in scoring position_Minnesota 9 (Polanco 3, Miranda 2, Kepler 4); Los Angeles 1 (Rojas). RISP_Minnesota 0 for 14; Los Angeles 2 for 5.

Runners moved up_Urshela. LIDP_Rengifo. GIDP_Celestino.

DP_Minnesota 1 (Buxton, Miranda, Buxton); Los Angeles 1 (Fletcher, Rengifo, Walsh).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Bundy 5 2 0 0 1 1 65 4.76 Thielbar, H, 12 1 1-3 0 0 0 0 3 13 4.20 Jax, H, 13 2-3 1 0 0 0 2 13 3.98 Duran, H, 14 1 2 1 1 0 2 19 2.13 López, BS, 20-26 1 2 2 2 1 0 19 2.03 Pagán, L, 3-6 1 1 2 1 1 0 9 5.23

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Detmers 5 5 2 2 3 9 96 3.45 Herget 2 1 0 0 1 3 36 3.07 Loup 1 2 1 1 0 0 16 4.43 Chavez 1 2 0 0 0 1 24 5.06 Quijada 1 0 0 0 1 1 19 3.09 Tepera, W, 2-2 1 0 0 0 1 1 12 3.77

IBB_off Quijada (Urshela), off Pagán (Ohtani), off Tepera (Correa). HBP_Bundy (Walsh), Detmers (Buxton).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Phil Cuzzi; Second, Mark Ripperger; Third, Cory Blaser.

T_3:46. A_43,027 (45,517).

