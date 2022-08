L.A. Angels 8, Toronto 3

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 8 13 7 2 10 Fletcher 2b 5 1 1 0 0 2 .287 Trout cf 5 2 2 2 0 1 .270 Ohtani dh 4 2 3 2 1 0 .265 Rengifo 3b 5 1 2 2 0 1 .268 Ford 1b 5 0 2 0 0 0 .179 Adell lf 4 0 1 0 0 1 .232 1-Sierra pr-lf 0 1 0 0 1 0 .192 Aguilar rf 5 0 1 0 0 3 .182 Suzuki c 4 1 1 1 0 0 .179 Velazquez ss 4 0 0 0 0 2 .198

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 9 3 7 6 Springer cf 4 1 1 1 1 0 .275 Guerrero Jr. 1b 5 1 0 0 0 1 .280 Gurriel Jr. lf 5 0 2 1 0 2 .296 Kirk dh 4 0 0 0 1 1 .296 Bichette ss 3 1 2 0 2 0 .262 Hernández rf 3 0 1 0 1 1 .261 Chapman 3b 4 0 2 1 0 1 .236 Merrifield 2b 3 0 0 0 0 0 .237 a-Biggio ph-2b 1 0 0 0 0 0 .214 Jansen c 2 0 1 0 2 0 .217

Los Angeles 002 100 311_8 13 0 Toronto 000 100 101_3 9 1

a-lined out for Merrifield in the 8th.

1-ran for Adell in the 8th.

E_Guerrero Jr. (8). LOB_Los Angeles 8, Toronto 11. 2B_Trout (18), Chapman (21), Jansen (2). 3B_Gurriel Jr. (1). HR_Rengifo (10), off Stripling; Suzuki (4), off Stripling; Ohtani (28), off Mayza; Trout (28), off Phelps; Springer (19), off Reyes. RBIs_Rengifo 2 (38), Suzuki (14), Trout 2 (58), Ohtani 2 (77), Chapman (63), Gurriel Jr. (51), Springer (57). SB_Sierra (5).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Aguilar 2, Velazquez); Toronto 6 (Kirk, Bichette, Merrifield 4). RISP_Los Angeles 1 for 6; Toronto 1 for 9.

Runners moved up_Ford, Chapman. GIDP_Gurriel Jr., Guerrero Jr..

DP_Los Angeles 2 (Velazquez, Fletcher, Ford; Velazquez, Ford).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Davidson 4 3 1 1 5 5 84 5.21 Wantz, W, 2-0 1 0 0 0 0 0 13 2.92 Barria, H, 2 2 3 1 1 1 0 35 2.58 Chavez 1 1 0 0 0 1 21 7.59 Reyes 1 2 1 1 1 0 23 4.50

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, L, 6-4 6 7 3 3 0 6 77 2.94 Cimber 2-3 2 2 2 0 1 15 3.46 Mayza 1-3 1 1 1 0 0 9 3.06 Richards 1 1 1 0 0 1 17 4.71 Phelps 2-3 2 1 1 2 1 26 2.65 Kikuchi 1-3 0 0 0 0 1 6 5.36

Inherited runners-scored_Wantz 2-0, Mayza 1-1, Kikuchi 3-0.

Umpires_Home, John Libka; First, Jim Reynolds; Second, Mike Muchlinski; Third, Shane Livensparger.

T_3:16. A_44,318 (53,506).

