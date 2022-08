L.A. Dodgers 8, Miami 1

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 8 14 7 4 9 Betts rf 5 1 3 2 0 0 .281 T.Turner ss 3 1 0 0 1 2 .311 Freeman 1b 5 1 2 0 0 1 .326 Muncy dh 5 2 3 0 0 1 .192 J.Turner 3b 5 0 3 2 0 0 .267 Gallo lf 3 0 0 0 0 1 .220 a-Taylor ph-lf 1 0 1 0 1 0 .230 Lux 2b 4 1 0 0 1 2 .294 Thompson cf 4 2 1 1 1 2 .275 Barnes c 4 0 1 2 0 0 .191

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 2 1 4 10 Berti 3b 4 0 0 0 0 1 .259 Rojas ss 4 0 1 0 0 0 .232 B.Anderson dh 2 1 1 1 2 0 .243 Cooper 1b 4 0 0 0 0 2 .260 Fortes c 3 0 0 0 1 0 .229 Leblanc 2b 4 0 0 0 0 1 .303 Encarnación rf 3 0 0 0 0 2 .207 Burdick cf 2 0 0 0 1 1 .157 Williams lf 3 0 0 0 0 3 .236

Los Angeles 210 003 002_8 14 0 Miami 000 100 000_1 2 0

a-doubled for Gallo in the 7th.

LOB_Los Angeles 9, Miami 5. 2B_Taylor (23), Betts (28), J.Turner (27). HR_Betts (31), off Cabrera; Thompson (7), off Cabrera; B.Anderson (6), off Urías. RBIs_Betts 2 (69), J.Turner 2 (66), Thompson (28), Barnes 2 (22), B.Anderson (18). SB_T.Turner (21).

Runners left in scoring position_Los Angeles 7 (Thompson, T.Turner 2, Lux 3, Freeman); Miami 1 (Rojas). RISP_Los Angeles 4 for 12; Miami 0 for 1.

Runners moved up_Lux, Berti. GIDP_Lux.

DP_Miami 1 (Leblanc, Rojas, Cooper).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 14-7 6 1 1 1 4 7 101 2.32 Graterol 1 0 0 0 0 0 13 3.02 Martin 1 1 0 0 0 1 10 3.64 Vesia 1 0 0 0 0 2 23 2.55

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Cabrera, L, 4-2 5 2-3 5 6 6 3 5 102 2.45 Nance 1-3 2 0 0 0 1 10 4.46 Bleier 2 4 0 0 0 2 31 3.43 Sulser 1 3 2 2 1 1 25 4.94

Inherited runners-scored_Nance 3-3. HBP_Cabrera (T.Turner).

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Angel Hernandez; Third, James Hoye.

T_3:14. A_13,617 (36,742).

