L.A. Dodgers 8, Minnesota 5

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 8 4 4 8 Arraez 1b 4 2 3 0 1 0 .333 Correa ss 5 0 1 0 0 2 .264 Polanco 2b 4 1 1 3 1 1 .237 Kepler rf 4 0 0 0 0 0 .230 Miranda 3b 4 0 2 0 0 0 .278 Gordon cf 2 0 0 0 0 1 .277 a-Celestino ph-cf 2 0 0 0 0 0 .272 Cave lf 3 0 0 0 1 3 .240 Beckham dh 4 0 0 0 0 1 .111 Sánchez c 3 2 1 1 1 0 .215

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 8 9 8 3 9 Betts rf 5 1 1 0 0 2 .275 T.Turner ss 4 2 2 1 0 1 .308 Freeman 1b 4 0 1 0 0 0 .322 Smith c 3 1 1 1 1 1 .275 Muncy 3b 2 1 1 1 0 1 .180 b-Alberto ph-3b 1 0 0 0 0 0 .255 c-Gallo ph-lf 1 1 1 3 0 0 .267 J.Turner dh 4 0 1 0 0 1 .260 Lux 2b 3 1 0 0 1 1 .294 Taylor lf-3b 3 1 1 1 1 1 .234 Bellinger cf 3 0 0 1 0 1 .210

Minnesota 003 010 001_5 8 3 Los Angeles 020 021 30x_8 9 1

a-lined out for Gordon in the 5th. b-lined out for Muncy in the 5th. c-homered for Alberto in the 7th.

E_Sánchez (3), Polanco (8), Miranda (4), T.Turner (10). LOB_Minnesota 7, Los Angeles 5. 2B_Arraez 2 (21), J.Turner (24), Betts (23), Smith (20), T.Turner (30). HR_Polanco (15), off Pepiot; Sánchez (11), off Pepiot; Muncy (13), off Gray; Taylor (7), off Fulmer; Gallo (1), off Jax. RBIs_Polanco 3 (54), Sánchez (41), Muncy (40), Bellinger (49), T.Turner (81), Smith (62), Taylor (30), Gallo 3 (3). SB_T.Turner (20). CS_Freeman (2). SF_Bellinger.

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Polanco, Kepler, Celestino 2); Los Angeles 1 (Alberto). RISP_Minnesota 3 for 10; Los Angeles 3 for 6.

Runners moved up_Polanco. GIDP_Beckham.

DP_Los Angeles 1 (T.Turner, Lux, Freeman).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gray 4 2-3 6 4 3 2 5 80 3.33 Thielbar 1-3 0 0 0 0 0 3 4.35 Fulmer, L, 4-5 1 1 1 1 0 1 17 3.14 Jax 1 2 3 3 1 1 21 4.03 Sands 1 0 0 0 0 2 21 7.08

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Pepiot 4 1-3 5 4 4 3 4 84 3.92 Vesia 2-3 1 0 0 1 0 27 2.97 Price, W, 1-0 1 0 0 0 0 1 12 2.61 Phillips, H, 15 1 0 0 0 0 2 16 1.40 Martin 1 0 0 0 0 1 12 3.96 Kimbrel 1 2 1 1 0 0 14 4.28

Inherited runners-scored_Thielbar 1-0, Vesia 1-0. IBB_off Jax (Smith). WP_Kimbrel.

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Nic Lentz; Second, Alex Tosi; Third, Ted Barrett.

T_3:15. A_53,432 (56,000).

