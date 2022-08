AMERICAN LEAGUE BATTING_Arraez, Minnesota, .321; Devers, Boston, .319; Bogaerts, Boston, .315; Gurriel Jr., Toronto, .312; France, Seattle, .308; Alvarez, Houston, .306; T.Anderson, Chicago, .305; Benintendi, New York, .305; Kirk, Toronto, .302; Judge, New York, .300; Robert, Chicago, .300. RUNS_Judge, New York, 91; Alvarez, Houston, 69; LeMahieu, New York, 68; Rizzo, New York, 64; Devers, Boston, 63; Guerrero Jr., Toronto, 62; Altuve, Houston, 61; J.Ramírez, Cleveland, 61; Ohtani, Los Angeles, 60; Bogaerts, Boston, 59; Rosario, Cleveland,... READ MORE

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Arraez, Minnesota, .321; Devers, Boston, .319; Bogaerts, Boston, .315; Gurriel Jr., Toronto, .312; France, Seattle, .308; Alvarez, Houston, .306; T.Anderson, Chicago, .305; Benintendi, New York, .305; Kirk, Toronto, .302; Judge, New York, .300; Robert, Chicago, .300.

RUNS_Judge, New York, 91; Alvarez, Houston, 69; LeMahieu, New York, 68; Rizzo, New York, 64; Devers, Boston, 63; Guerrero Jr., Toronto, 62; Altuve, Houston, 61; J.Ramírez, Cleveland, 61; Ohtani, Los Angeles, 60; Bogaerts, Boston, 59; Rosario, Cleveland, 59; Springer, Toronto, 59.

RBI_Judge, New York, 93; J.Ramírez, Cleveland, 86; Alvarez, Houston, 73; Guerrero Jr., Toronto, 68; Tucker, Houston, 67; Rizzo, New York, 66; A.García, Texas, 65; Ohtani, Los Angeles, 64; Stanton, New York, 61; Devers, Boston, 59; Santander, Baltimore, 59.

HITS_Bogaerts, Boston, 120; J.Abreu, Chicago, 119; Rosario, Cleveland, 119; Judge, New York, 117; Devers, Boston, 116; Guerrero Jr., Toronto, 116; Arraez, Minnesota, 114; Benintendi, New York, 113; Bichette, Toronto, 113; Gurriel Jr., Toronto, 110; J.Ramírez, Cleveland, 110.

DOUBLES_J.Ramírez, Cleveland, 34; J.Martinez, Boston, 33; Gurriel, Houston, 31; Devers, Boston, 30; Bogaerts, Boston, 28; J.Abreu, Chicago, 27; Bichette, Toronto, 26; S.Murphy, Oakland, 26; Bregman, Houston, 25; Gurriel Jr., Toronto, 25; Mullins, Baltimore, 25.

TRIPLES_Rosario, Cleveland, 6; Mateo, Baltimore, 5; Witt Jr., Kansas City, 5; A.García, Texas, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4; 11 tied at 3.

HOME RUNS_Judge, New York, 43; Alvarez, Houston, 30; Rizzo, New York, 27; Buxton, Minnesota, 26; Trout, Los Angeles, 24; Stanton, New York, 24; Ohtani, Los Angeles, 24; Seager, Texas, 24; Devers, Boston, 23; Guerrero Jr., Toronto, 23.

STOLEN BASES_Mateo, Baltimore, 26; Mullins, Baltimore, 24; Arozarena, Tampa Bay, 21; J.Rodríguez, Seattle, 21; Witt Jr., Kansas City, 21; Semien, Texas, 19; Tucker, Houston, 16; A.García, Texas, 15; Kiner-Falefa, New York, 15; Merrifield, Toronto, 15.

PITCHING_Verlander, Houston, 15-3; Cease, Chicago, 12-4; Manoah, Toronto, 12-5; Taillon, New York, 10-2; F.Valdez, Houston, 10-4; Gilbert, Seattle, 10-4; McClanahan, Tampa Bay, 10-4; Urquidy, Houston, 10-4; M.Pérez, Texas, 9-2; Cortes, New York, 9-3.

ERA_Verlander, Houston, 1.73; Cease, Chicago, 1.98; McClanahan, Tampa Bay, 2.07; Manoah, Toronto, 2.46; M.Pérez, Texas, 2.47; Cortes, New York, 2.57; Ohtani, Los Angeles, 2.83; F.Valdez, Houston, 2.87; Irvin, Oakland, 3.04; Gausman, Toronto, 3.06.

STRIKEOUTS_Cole, New York, 170; Cease, Chicago, 166; McClanahan, Tampa Bay, 158; Ohtani, Los Angeles, 152; Ray, Seattle, 139; Gausman, Toronto, 132; Javier, Houston, 128; Verlander, Houston, 127; Bieber, Cleveland, 126; Gilbert, Seattle, 120; F.Valdez, Houston, 120.

