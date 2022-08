Minnesota 10, Boston 5

Boston

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

32

5

7

4

5

9 Pham lf

4

1

1

1

1

1

.294 READ MORE

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 7 4 5 9 Pham lf 4 1 1 1 1 1 .294 Verdugo rf 4 2 2 1 1 0 .284 Bogaerts ss 4 0 2 1 0 0 .306 Devers 3b 2 0 0 1 1 2 .290 Martinez dh 3 0 0 0 1 1 .270 Story 2b 4 0 0 0 0 1 .227 Cordero 1b 4 0 0 0 0 3 .226 Hernández cf 3 1 1 0 1 0 .217 McGuire c 4 1 1 0 0 1 .385

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 10 9 10 6 8 Arraez 1b 5 0 1 1 0 2 .319 Correa ss 4 1 1 1 1 0 .274 Kepler rf 3 2 0 0 2 0 .228 Miranda dh 3 2 1 0 1 1 .274 Gordon 2b 4 1 2 6 0 1 .276 Urshela 3b 4 0 1 0 0 2 .268 Cave lf 3 1 1 1 1 0 .212 Celestino cf 3 1 0 0 1 1 .251 Sánchez c 4 2 2 1 0 1 .217

Boston 000 130 100_5 7 1 Minnesota 210 041 02x_10 9 0

E_Verdugo (4). LOB_Boston 6, Minnesota 6. 2B_Bogaerts (33), Verdugo (34), Gordon (19), Miranda (17), Urshela (22). HR_Cave (3), off Crawford; Gordon (6), off Brasier; Sánchez (13), off Familia. RBIs_Devers (66), Pham (15), Bogaerts (55), Verdugo (61), Gordon 6 (30), Cave (10), Sánchez (45), Arraez (42), Correa (45). SF_Devers.

Runners left in scoring position_Boston 4 (Verdugo, Martinez 2, Devers); Minnesota 3 (Miranda, Urshela, Gordon). RISP_Boston 2 for 8; Minnesota 4 for 8.

Runners moved up_Bogaerts. GIDP_Story.

DP_Minnesota 1 (Gordon, Correa, Arraez).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Crawford, L, 3-6 4 1-3 4 5 4 4 5 76 5.47 Brasier 2-3 1 2 2 0 1 16 6.62 Familia 1 1 1 1 1 0 20 4.05 Kelly 1 0 0 0 0 1 9 0.00 Barnes 1 3 2 2 1 1 28 6.04

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Archer 4 1-3 5 4 4 2 3 74 4.52 Thielbar 1-3 1 0 0 1 0 13 3.80 Fulmer, W, 2-1 1 1-3 0 0 0 0 2 13 3.46 Megill 1 1 1 1 1 2 23 3.68 Jax, H, 16 1 0 0 0 0 1 8 3.45 Pagán 1 0 0 0 1 1 21 4.94

Inherited runners-scored_Brasier 2-2, Thielbar 2-1, Fulmer 3-1. HBP_Brasier (Miranda). WP_Fulmer.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Adam Beck; Second, Jansen Visconti; Third, Jerry Meals.

T_3:27. A_19,909 (38,544).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.