Minnesota 4, Boston 2

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 2 10 2 1 9 Pham lf 5 1 2 0 0 0 .296 Verdugo rf 5 0 1 1 0 3 .282 Bogaerts ss 4 0 2 0 0 1 .305 Devers 3b 4 0 0 0 0 0 .291 Martinez dh 4 0 0 0 0 2 .272 Story 2b 3 1 3 0 1 0 .230 Cordero cf 2 0 1 0 0 0 .230 a-Refsnyder ph-cf 2 0 0 0 0 2 .304 Arroyo 1b 4 0 0 0 0 1 .285 McGuire c 4 0 1 1 0 0 .266

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 7 4 6 8 Arraez 1b-2b 3 1 2 0 1 0 .320 Correa ss 3 1 0 0 1 1 .274 Kepler rf 4 0 0 0 0 0 .230 Miranda dh-1b 2 2 1 0 2 0 .273 Gordon 2b 2 0 2 0 0 0 .273 b-Garlick ph 1 0 0 0 0 1 .273 Hamilton 1b 1 0 0 0 0 1 .000 López p 0 0 0 0 0 0 — Urshela 3b 2 0 1 3 2 1 .268 Cave lf 3 0 0 1 0 1 .204 Celestino cf 4 0 1 0 0 1 .255 León c 4 0 0 0 0 2 .135

Boston 001 100 000_2 10 0 Minnesota 000 130 00x_4 7 0

a-struck out for Cordero in the 5th. b-struck out for Gordon in the 5th.

LOB_Boston 9, Minnesota 8. 2B_Verdugo (33), McGuire (12), Urshela (21). RBIs_Verdugo (60), McGuire (15), Cave (9), Urshela 3 (53). SB_Story (11). CS_Arraez (4). SF_Cave.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Refsnyder, Arroyo, Verdugo 2, Martinez); Minnesota 3 (León, Cave, Kepler). RISP_Boston 2 for 10; Minnesota 1 for 8.

Runners moved up_Celestino, Kepler.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Bello, L, 0-4 4 5 3 3 3 2 84 7.27 Strahm 2-3 0 1 1 1 1 13 3.69 Schreiber, BS, 5-8 1-3 1 0 0 0 1 11 2.22 Kelly 1 1 0 0 0 2 18 0.00 Ort 2 0 0 0 2 2 35 7.94

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Bundy 4 2-3 9 2 2 1 3 86 4.53 Thielbar, W, 3-2 1 1-3 0 0 0 0 1 15 3.83 Duran, H, 17 1 0 0 0 0 2 14 1.91 Jax, H, 15 1 1 0 0 0 2 17 3.51 López, S, 23-29 1 0 0 0 0 1 9 1.82

Inherited runners-scored_Strahm 2-0, Schreiber 3-3, Thielbar 2-0.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Vic Carapazza; Second, Adam Beck; Third, Jansen Visconti.

T_3:27. A_19,581 (38,544).

