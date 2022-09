N.Y. Mets 2, L.A. Dodgers 1

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 3 1 1 12 Betts rf 4 1 1 1 0 2 .281 T.Turner ss 3 0 0 0 1 1 .307 Freeman 1b 4 0 1 0 0 1 .325 Smith c 4 0 0 0 0 2 .266 Muncy dh 3 0 0 0 0 2 .186 J.Turner 3b 3 0 1 0 0 0 .268 Lux 2b 3 0 0 0 0 1 .293 Gallo lf 3 0 0 0 0 1 .184 Bellinger cf 3 0 0 0 0 2 .204

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 8 2 0 3 Nimmo cf 4 1 2 0 0 1 .266 Marte rf 4 1 1 2 0 1 .293 Lindor ss 4 0 2 0 0 0 .267 Alonso 1b 4 0 1 0 0 0 .271 Ruf dh 3 0 0 0 0 1 .189 Canha lf 3 0 0 0 0 0 .275 McNeil 2b 3 0 0 0 0 0 .318 Escobar 3b 3 0 1 0 0 0 .218 Nido c 3 0 1 0 0 0 .222

Los Angeles 000 001 000_1 3 0 New York 002 000 00x_2 8 0

LOB_Los Angeles 3, New York 5. 2B_Escobar (22), Nido (10). HR_Betts (32), off deGrom; Marte (16), off Anderson. RBIs_Betts (70), Marte 2 (62). SB_T.Turner (22), Freeman (11).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Smith 2); New York 3 (Ruf, Nido, Nimmo). RISP_Los Angeles 0 for 2; New York 0 for 3.

GIDP_Marte.

DP_Los Angeles 1 (J.Turner, Lux, Freeman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 13-3 7 8 2 2 0 3 93 2.68 Reed 1 0 0 0 0 0 8 11.37

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, W, 4-1 7 3 1 1 1 9 93 1.98 Ottavino, H, 18 1 0 0 0 0 2 16 2.05 Díaz, S, 29-32 1 0 0 0 0 1 9 1.38

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Nic Lentz; Second, Mike Estabrook; Third, Ted Barrett.

T_2:19. A_41,799 (41,922).

