N.Y. Mets 5, Cincinnati 1

Cincinnati

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

35

1

9

1

2

9 India 2b

2

0

0

0

0

1

.249 READ MORE

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 1 9 1 2 9 India 2b 2 0 0 0 0 1 .249 Almora Jr. cf 3 0 1 0 0 0 .238 Senzel cf-3b 3 1 1 0 1 0 .253 Moustakas 3b 2 0 1 0 0 1 .200 Reynolds 2b 3 0 0 0 0 2 .250 Votto 1b 3 0 0 1 0 0 .218 Solano dh 4 0 1 0 0 2 .296 Fraley lf 4 0 2 0 0 0 .210 Aquino rf 4 0 1 0 0 1 .187 Barrero ss 4 0 2 0 0 1 .222 Papierski c 3 0 0 0 1 1 .143

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 7 5 3 7 Nimmo cf 3 1 0 0 0 2 .271 Marte rf 4 1 2 2 0 0 .294 Lindor ss 3 1 0 0 1 1 .268 Alonso 1b 4 0 0 0 0 2 .280 Vogelbach dh 4 0 2 1 0 1 .243 1-Canha pr-dh 0 1 0 0 0 0 .264 McNeil 2b 3 1 1 0 0 1 .304 Naquin lf 3 0 1 2 1 0 .258 Escobar 3b 3 0 0 0 1 0 .219 McCann c 4 0 1 0 0 0 .185

Cincinnati 000 100 000_1 9 0 New York 201 000 02x_5 7 2

1-ran for Vogelbach in the 8th.

E_Alonso (6), McCann (3). LOB_Cincinnati 11, New York 7. 2B_Vogelbach (13). 3B_Naquin (4). HR_Marte (12), off Dunn. RBIs_Votto (40), Marte 2 (51), Vogelbach (41), Naquin 2 (39). SB_Lindor (11), Barrero (1), Marte (14). CS_Barrero (0).

Runners left in scoring position_Cincinnati 6 (Reynolds 3, Aquino 2, Fraley); New York 3 (McCann, Nimmo, Vogelbach). RISP_Cincinnati 1 for 9; New York 2 for 8.

Runners moved up_Papierski, Almora Jr., Lindor. GIDP_Papierski, Almora Jr..

DP_New York 2 (McNeil, Lindor, Alonso; Lindor, Alonso).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Dunn, L, 0-1 4 2-3 5 3 3 2 2 70 5.79 Gibaut 1 1-3 0 0 0 0 2 19 3.95 Cessa 1 0 0 0 0 1 17 6.09 Hendrix 1 2 2 2 1 2 27 6.14

New York IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt, W, 9-7 8 8 1 0 1 8 114 3.39 Ottavino 1 1 0 0 1 1 19 2.25

Inherited runners-scored_Gibaut 1-0. IBB_off Hendrix (Escobar). HBP_Dunn (Nimmo), Bassitt (Votto), Hendrix (McNeil).

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Pat Hoberg; Second, James Hoye; Third, Edwin Moscoso.

T_2:56. A_28,448 (41,922).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.