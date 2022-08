N.Y. Yankees 3, Boston 2

New York

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 5 11 LeMahieu dh 5 0 0 0 0 3 .279 Judge rf 2 0 0 0 2 1 .303 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 0 .222 Donaldson 3b 3 0 1 0 1 2 .227 Torres 2b 4 0 0 0 0 0 .246 Benintendi lf 3 2 1 0 1 1 .305 Trevino c 4 0 1 0 0 1 .265 Kiner-Falefa ss 4 1 3 3 0 0 .271 Hicks cf 4 0 0 0 0 3 .220

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 8 2 3 8 Pham lf 5 0 1 0 0 2 .224 Devers 3b 5 0 0 0 0 0 .303 Bogaerts ss 5 0 1 0 0 1 .306 Verdugo rf 2 1 2 0 1 0 .277 Martinez dh 4 0 0 0 0 1 .278 Hosmer 1b 4 1 1 0 0 2 .217 Arroyo 2b 2 0 1 0 2 0 .276 Duran cf 3 0 0 1 0 2 .229 McGuire c 3 0 2 1 0 0 .254 1-J.Davis pr 0 0 0 0 0 0 .333

New York 000 020 001_3 6 1 Boston 000 200 000_2 8 1

1-ran for McGuire in the 9th.

E_Montas (), Crawford (2). LOB_New York 7, Boston 10. 2B_Benintendi (19), McGuire (10), Verdugo (29), Bogaerts (31). HR_Kiner-Falefa (1), off Crawford. RBIs_Kiner-Falefa 3 (36), Duran (15), McGuire (12). CS_Torres (4), Bogaerts (1). SF_McGuire.

Runners left in scoring position_New York 2 (Torres, LeMahieu); Boston 5 (Bogaerts 2, Pham, Duran, Martinez). RISP_New York 2 for 5; Boston 1 for 9.

Runners moved up_Devers, Martinez. GIDP_Rizzo, Martinez.

DP_New York 1 (Kiner-Falefa, Torres, Rizzo); Boston 2 (Hosmer, Bogaerts; McGuire, Devers, McGuire).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montas 5 5 2 2 2 4 78 3.59 Luetge 1 0 0 0 1 1 19 2.75 Trivino 2-3 1 0 0 0 0 10 5.59 Chapman, W, 1-3 1 1-3 0 0 0 0 2 13 3.94 Effross, S, 1-1 1 2 0 0 0 1 16 4.50

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Crawford 6 2 2 2 4 5 94 4.18 Sawamura 1 1 0 0 0 2 17 3.18 Schreiber, L, 3-2 2 3 1 1 1 4 30 1.91

Inherited runners-scored_Chapman 1-0. HBP_Montas (Duran), Chapman (Verdugo). WP_Montas.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Ryan Additon; Second, Mark Wegner; Third, Mark Carlson.

T_3:14. A_36,672 (37,755).

