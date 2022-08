NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg N.Carter, Uconn 1 20 190 0 190.0 M.Wright, Vanderbilt 1 13 163 2 163.0 C.Tyler, Utah St. 1 33 161 0 161.0 C.Brown, Illinois 1 19 151 2 151.0 T.Ward, Florida St. 1 14 127 2 127.0 E.Hull, Northwestern 1 22 119 1 119.0 L.McCammon, FAU 1 14 118 1 118.0 T.Taua, Nevada 1 19 109 0 109.0 T.Benson, Florida St. 1 11 105 1 105.0 A.Grant, Nebraska 1 19 101 2 101.0 O.Hampton, North Carolina 1 14 101 2 101.0 L.Toafili, Florida St. 1 13 101 1 101.0 T.Swen, Wyoming 1 17 98 0 98.0 C.Porter, Northwestern 1 19 94 1 94.0 R.Briggs, Utah St. 1 10 85 1 85.0 D.Parson, Hawaii 1 13 82 1 82.0 A.Adeyi, North Texas 1 17 80 0 80.0 C.Gillespie, Vanderbilt 1 11 63 0 63.0 D.Lee, Nevada 1 13 61 2 61.0 S.Byrd, Charlotte 1 14 51 0 51.0 D.Ervin-Poindexter, W. Kentucky 1 15 48 0 48.0 M.Scott, FAU 1 10 37 0 37.0 R.Awatt, UTEP 1 10 36 0 36.0 A.Robbins, UNLV 1 10 35 2 35.0 G.Hardison, UTEP 1 10 29 0 29.0 J.Jones, New Mexico St. 1 11 28 0 28.0 Z.Mobley, FAU 1 11 22 1 22.0

