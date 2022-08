PGA Tour FedEx Cup Leaders

Through July 31 Points

Through July 31

Points Money 1. Scottie Scheffler 3,556 $13,176,910 2. Cameron Smith 2,335 $9,847,004 3. Sam Burns 2,275 $6,732,923 4. Xander Schauffele 2,153 $6,523,099 5. Patrick Cantlay 2,108 $6,635,405 6. Rory McIlroy 2,104 $8,234,566 7. Tony Finau 1,912 $5,533,636 8. Justin Thomas 1,783 $6,532,983 9. Cameron Young 1,774 $6,308,211 10. Hideki Matsuyama 1,697 $5,708,548 11. Will Zalatoris 1,642 $6,631,474 12. Max Homa 1,625 $5,101,592 13. Matt Fitzpatrick 1,596 $6,493,972 14. Jordan Spieth 1,574 $4,830,194 15. Sungjae Im 1,488 $4,322,024 16. Jon Rahm 1,449 $4,348,220 17. Tom Hoge 1,424 $4,271,346 18. Billy Horschel 1,377 $4,824,914 19. Viktor Hovland 1,314 $4,647,899 20. Talor Gooch 1,302 $3,718,990 21. Joaquin Niemann 1,228 $4,395,167 22. J.T. Poston 1,108 $2,998,272 23. Collin Morikawa 1,089 $4,309,271 24. Davis Riley 993 $2,954,369 25. Seamus Power 990 $3,068,741 26. J.J. Spaun 985 $2,762,902 27. Cameron Tringale 957 $3,018,419 28. Shane Lowry 940 $3,246,355 29. Luke List 938 $2,702,170 30. Maverick McNealy 936 $2,522,117 31. Keegan Bradley 925 $3,589,837 32. Sepp Straka 909 $2,983,184 33. Kevin Kisner 906 $3,565,912 34. Aaron Wise 900 $3,004,947 35. Corey Conners 898 $3,148,232 36. Mito Pereira 888 $2,708,825 37. Sahith Theegala 886 $2,616,275 38. Keith Mitchell 883 $2,883,842 39. Kyoung-Hoon Lee 849 $2,631,026 40. Denny McCarthy 842 $2,625,709 41. Kurt Kitayama 839 $2,359,662 42. Russell Henley 834 $2,499,655 43. Jason Kokrak 801 $2,339,960 44. Scott Stallings 800 $2,190,406 45. Lucas Herbert 796 $2,310,940 46. Sebastian Munoz 795 $2,435,041 47. Mackenzie Hughes 783 $2,200,582 48. Tommy Fleetwood 766 $2,874,008 49. Si Woo Kim 751 $2,148,501 50. Adam Hadwin 721 $2,495,346 51. Chez Reavie 707 $1,819,155 52. Chris Kirk 707 $2,376,363 53. Matt Kuchar 696 $1,983,550 54. Emiliano Grillo 691 $1,827,511 55. Brian Harman 691 $2,259,489 56. Christiaan Bezuidenhout 690 $1,866,924 57. Brendan Steele 689 $2,443,159 58. Harold Varner III 682 $2,255,441 59. Alex Noren 681 $1,935,831 60. Tyrrell Hatton 674 $2,438,481 61. Marc Leishman 656 $1,879,061 62. Matt Jones 653 $1,914,560 63. Hudson Swafford 640 $1,714,926 64. Troy Merritt 639 $1,765,754 65. Cameron Davis 614 $1,660,369 66. Taylor Pendrith 611 $1,756,302 67. Alex Smalley 606 $1,460,380 68. Lanto Griffin 592 $1,717,566 69. Trey Mullinax 590 $1,377,365 70. Brendon Todd 577 $1,597,074 71. Gary Woodland 573 $1,956,682 72. Matthew Wolff 572 $1,485,181 73. Beau Hossler 572 $1,682,230 74. Chad Ramey 568 $1,281,224 75. Anirban Lahiri 567 $2,885,673 76. Adam Long 564 $1,364,131 77. Matthew NeSmith 561 $1,508,814 78. Adam Scott 548 $1,871,682 79. Daniel Berger 529 $1,769,539 80. Wyndham Clark 527 $1,405,005 81. Taylor Moore 523 $1,354,251 82. Joel Dahmen 522 $1,699,656 83. Brandon Wu 511 $1,273,590 84. Abraham Ancer 510 $1,777,504 85. Kevin Streelman 509 $1,354,092 86. Mark Hubbard 504 $1,163,941 87. Patrick Rodgers 502 $1,297,054 88. Danny Lee 490 $1,265,934 89. Aaron Rai 489 $1,295,951 90. Adam Svensson 481 $1,159,226 91. David Lipsky 478 $1,179,201 92. Russell Knox 476 $1,609,815 93. Peter Malnati 474 $1,240,261 94. C.T. Pan 473 $1,313,259 95. Andrew Putnam 472 $1,258,956 96. Adam Schenk 461 $1,260,637 97. Hayden Buckley 456 $1,269,886 98. Justin Rose 452 $1,410,131 99. Vince Whaley 438 $1,039,817 100. Stephan Jaeger 428 $1,123,986 101. Jhonattan Vegas 428 $1,097,633 102. Nate Lashley 427 $976,895 103. Lee Hodges 416 $1,097,243 104. Carlos Ortiz 414 $1,087,463 105. Martin Laird 412 $1,040,997 106. Brooks Koepka 412 $1,317,085 107. Sam Ryder 408 $1,205,525 108. Michael Thompson 406 $1,069,386 109. Dylan Frittelli 401 $1,041,812 110. Charles Howell III 400 $1,026,002 111. Greyson Sigg 397 $850,935 112. Ryan Palmer 391 $1,014,989 113. James Hahn 391 $1,130,988 114. Nick Watney 387 $1,012,572 115. Jason Day 385 $1,086,460 116. Doug Ghim 385 $1,347,458 117. Scott Piercy 384 $982,815 118. Callum Tarren 378 $986,425 119. Robert Streb 370 $1,053,698 120. John Huh 367 $982,248 121. Ryan Brehm 359 $806,039 122. Tyler Duncan 355 $811,993 123. Matthias Schwab 353 $955,840 124. Patton Kizzire 351 $985,293 125. Stewart Cink 350 $978,222 126. Webb Simpson 346 $1,041,955 127. Pat Perez 345 $1,071,981 128. Lucas Glover 343 $1,008,733 129. Kevin Tway 335 $879,245 130. Nick Taylor 332 $819,351 131. Chesson Hadley 329 $996,247 132. Kramer Hickok 325 $866,629 133. Rickie Fowler 324 $1,040,679 134. Matt Wallace 316 $918,351 135. Austin Smotherman 315 $770,827 136. Paul Casey 310 $1,740,282 137. Max McGreevy 304 $729,525 138. Danny Willett 304 $914,293 139. Justin Lower 296 $670,217 140. Nick Hardy 288 $820,728 141. Cameron Champ 288 $940,458 142. Kelly Kraft 283 $664,083 143. Michael Gligic 279 $636,363 144. Francesco Molinari 272 $816,460 145. Erik Van Rooyen 269 $927,524 146. Martin Trainer 267 $711,874 147. Doc Redman 266 $776,200 148. Brian Stuard 258 $657,323 149. Harry Higgs 257 $804,005 150. Hank Lebioda 241 $588,984

