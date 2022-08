Pittsburgh 4, Milwaukee 2

Pittsburgh

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 7 4 6 12 Cruz ss 4 1 2 2 1 2 .206 Reynolds cf 4 0 2 0 1 2 .256 Hayes 3b 4 0 0 0 1 1 .245 Gamel dh 3 0 0 0 1 0 .243 Castro 2b 3 0 1 1 1 2 .255 Suwinski rf 4 0 0 0 0 1 .197 Chavis 1b 4 2 2 1 0 1 .244 Marcano lf 2 1 0 0 1 1 .215 Delay c 3 0 0 0 0 2 .240

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 7 2 2 10 Yelich dh 4 0 0 0 0 2 .261 Adames ss 4 0 0 0 0 1 .231 Renfroe rf 3 1 1 0 1 1 .255 Wong 2b 3 1 2 2 1 0 .253 Hiura 1b 4 0 1 0 0 2 .243 McCutchen lf 4 0 1 0 0 1 .244 Peterson 3b 2 0 1 0 0 0 .254 a-Urías ph-3b 2 0 1 0 0 0 .219 Caratini c 3 0 0 0 0 1 .205 Mitchell cf 2 0 0 0 0 2 .222 b-Taylor ph-cf 1 0 0 0 0 0 .221

Pittsburgh 001 000 111_4 7 0 Milwaukee 000 200 000_2 7 0

a-singled for Peterson in the 7th. b-grounded out for Mitchell in the 7th.

LOB_Pittsburgh 8, Milwaukee 5. 2B_Cruz (7), Wong (21). HR_Chavis (14), off Bush; Wong (11), off Keller. RBIs_Cruz 2 (35), Chavis (42), Castro (10), Wong 2 (37). S_Marcano.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Suwinski 2, Hayes); Milwaukee 2 (Mitchell, Hiura). RISP_Pittsburgh 3 for 8; Milwaukee 1 for 6.

GIDP_Suwinski, Hayes, Taylor, Urías.

DP_Pittsburgh 2 (Cruz, Castro, Chavis; Castro, Cruz, Chavis); Milwaukee 2 (Caratini, Hiura; Adames, Hiura).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Keller 6 4 2 2 2 10 105 4.43 Bañuelos, W, 1-1 1 1-3 1 0 0 0 0 20 4.58 De Jong, S, 1-2 1 2-3 2 0 0 0 0 16 1.95

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Alexander 5 3 1 1 1 6 59 4.97 Milner, H, 8 1 0 0 0 1 2 21 4.03 Bush, BS, 2-6 1 1 1 1 0 2 16 4.50 Boxberger, L, 3-3 1 1 1 1 3 0 27 2.79 Strzelecki 1 2 1 1 1 2 26 3.26

IBB_off Strzelecki (Reynolds). HBP_Alexander (Delay).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Mark Carlson; Second, Chris Guccione; Third, Ryan Wills.

T_2:43. A_24,764 (41,900).

