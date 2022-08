San Diego 13, Colorado 5

Colorado

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 12 5 2 9 Blackmon dh 5 0 0 0 0 3 .268 Iglesias ss 5 1 3 1 0 0 .310 Cron 1b 5 0 2 1 0 1 .281 Rodgers 2b 3 2 2 1 1 0 .281 Grichuk rf 3 1 1 2 1 0 .256 McMahon 3b 4 0 2 0 0 0 .235 Joe lf 4 0 0 0 0 2 .249 Daza cf 4 1 2 0 0 1 .297 Serven c 4 0 0 0 0 2 .217

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 13 19 13 6 7 Profar lf 6 2 5 2 0 1 .258 Machado 3b 4 1 0 1 1 3 .290 Cronenworth 2b 3 1 2 2 2 0 .240 Alfaro dh 5 0 2 2 0 2 .276 Myers 1b 4 1 1 0 1 1 .237 Mazara rf 3 1 1 0 1 0 .273 Azocar rf 1 1 1 0 0 0 .235 Kim ss 5 2 4 2 0 0 .252 Nola c 4 1 1 1 0 0 .238 Grisham cf 4 3 2 3 1 0 .197

Colorado 020 100 200_5 12 2 San Diego 000 313 42x_13 19 1

E_Rodgers (9), Grichuk (4), Profar (3). LOB_Colorado 7, San Diego 10. 2B_Daza 2 (12), Iglesias (24), Cron (23), Kim (16), Mazara (7), Nola (10), Profar 2 (24). 3B_Kim (3). HR_Grichuk (10), off Darvish; Rodgers (10), off Darvish; Grisham (12), off Feltner; Cronenworth (10), off Bird. RBIs_Grichuk 2 (53), Rodgers (51), Iglesias (37), Cron (72), Nola (27), Grisham 3 (39), Kim 2 (37), Machado (58), Cronenworth 2 (52), Profar 2 (47), Alfaro 2 (35). SF_Nola, Machado.

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Cron, Grichuk, Serven 3); San Diego 3 (Machado, Nola, Myers). RISP_Colorado 3 for 12; San Diego 5 for 11.

Runners moved up_Blackmon, Grisham. GIDP_Joe, Rodgers, Myers.

DP_Colorado 1 (McMahon, Rodgers, Cron); San Diego 2 (Nola, Machado, Myers; Kim, Cronenworth, Myers).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Feltner 3 2-3 8 3 3 1 3 76 5.75 Bird, L, 1-3 2 1-3 4 4 4 2 3 43 6.00 Stephenson 2-3 2 2 2 1 0 19 5.40 Blach 1 1-3 5 4 4 2 1 38 6.46

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, W, 10-4 6 6 3 3 2 7 107 3.30 Crismatt 1 4 2 2 0 0 15 2.81 Hill 1 1 0 0 0 0 8 3.48 Baez 1 1 0 0 0 2 13 0.00

Inherited runners-scored_Bird 1-0, Blach 2-2. IBB_off Blach (Machado). WP_Baez.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Charlie Ramos; Second, Ryan Blakney; Third, John Tumpane.

T_3:35. A_23,828 (40,209).

