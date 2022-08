San Diego 13, Kansas City 5

San Diego

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

44

13

19

13

4

9 Kim ss

6

1

3

5

0

0

.259 READ MORE

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 44 13 19 13 4 9 Kim ss 6 1 3 5 0 0 .259 Profar lf 5 0 2 1 1 1 .245 Machado 3b 4 1 1 0 1 2 .297 a-Rosario ph-3b 1 0 0 0 0 0 .000 Drury 1b 6 1 1 0 0 1 .262 Bell dh 4 2 2 1 1 0 .279 Myers rf 5 2 3 3 0 2 .253 Cronenworth 2b 5 2 2 2 0 3 .241 Nola c 3 1 1 1 1 0 .249 Azocar cf 5 3 4 0 0 0 .257

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 11 5 2 8 Melendez lf 3 0 1 1 1 0 .227 Witt Jr. 3b 5 0 2 0 0 0 .254 Perez c 3 0 2 2 1 0 .230 Rivero c 1 0 1 0 0 0 .077 Massey 2b 4 0 0 0 0 2 .253 Taylor cf 5 1 0 0 0 2 .256 Pratto 1b 4 1 2 2 0 1 .176 Rooker dh 4 0 0 0 0 1 .111 Waters rf 4 1 1 0 0 1 .250 Lopez ss 4 2 2 0 0 1 .239

San Diego 312 001 402_13 19 2 Kansas City 001 400 000_5 11 0

a-flied out for Machado in the 9th.

E_Machado (10), Azocar (2). LOB_San Diego 9, Kansas City 9. 2B_Myers (10), Profar (27), Bell (28), Kim (24), Pratto (6), Lopez (12). HR_Myers (2), off Bubic; Cronenworth (13), off Bubic; Kim (7), off Dozier; Pratto (4), off Musgrove. RBIs_Bell (63), Myers 3 (27), Profar (48), Cronenworth 2 (66), Kim 5 (49), Nola (32), Perez 2 (58), Pratto 2 (10), Melendez (46). SF_Nola, Melendez.

Runners left in scoring position_San Diego 4 (Drury 2, Machado, Cronenworth); Kansas City 5 (Rooker, Taylor 2, Massey 2). RISP_San Diego 8 for 13; Kansas City 2 for 9.

Runners moved up_Profar, Witt Jr.. GIDP_Taylor.

DP_San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Drury).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 3 2-3 8 5 2 1 2 77 2.96 Suarez, W, 4-1 1 1-3 0 0 0 0 1 11 2.48 Morejon, H, 3 2 1 0 0 1 2 27 3.00 Hill 1 0 0 0 0 2 14 2.89 Crismatt 1 2 0 0 0 1 14 2.67

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bubic, L, 2-9 4 9 6 6 1 3 64 5.62 Snider 1 0 0 0 0 2 17 6.94 Keller 1-3 3 1 1 1 1 21 5.24 Cuas 2-3 0 0 0 0 1 10 4.03 Garrett 1-3 5 4 4 0 0 25 5.05 Misiewicz 2-3 0 0 0 0 0 7 4.40 Coleman 1 0 0 0 1 2 23 2.75 Dozier 1 2 2 2 1 0 23 18.00

Inherited runners-scored_Suarez 2-0, Cuas 3-0, Misiewicz 1-0. HBP_Suarez (Massey).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Tripp Gibson; Second, Laz Diaz; Third, Chad Fairchild.

T_3:37. A_16,479 (37,903).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.