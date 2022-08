San Diego 7, San Francisco 4

San Francisco

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

34

4

9

4

3

6 La Stella 3b

3

0

2

0

0

0

.255 READ MORE

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 9 4 3 6 La Stella 3b 3 0 2 0 0 0 .255 a-Davis ph-3b 2 0 0 0 0 1 .239 Belt 1b 3 0 0 1 1 0 .233 Wade Jr. dh 3 1 1 1 0 0 .189 b-Longoria ph-dh 1 0 1 1 0 0 .248 Pederson lf 5 0 1 0 0 1 .245 Estrada 2b-ss 4 0 2 0 0 0 .269 Yastrzemski cf-rf 3 1 0 0 1 1 .220 Crawford ss 3 0 0 0 0 1 .218 c-Flores ph-2b 1 1 1 0 0 0 .251 González rf 3 0 0 0 0 1 .266 d-Slater ph-cf 0 1 0 0 0 0 .266 Wynns c 3 0 1 1 1 1 .210

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 7 11 7 3 9 Profar lf 5 1 2 0 0 1 .252 Soto rf 3 3 2 1 1 1 .252 Machado 3b 5 2 2 3 0 0 .290 Bell 1b 4 1 2 1 0 1 .296 Drury dh 4 0 0 0 0 1 .266 Cronenworth 2b 2 0 1 1 1 1 .237 Kim ss 4 0 1 1 0 1 .248 Grisham cf 3 0 0 0 1 2 .192 Nola c 4 0 1 0 0 1 .246

San Francisco 100 000 003_4 9 1 San Diego 000 102 013_7 11 0

One out when winning run scored.

a-grounded out for La Stella in the 8th. b-singled for Wade Jr. in the 8th. c-singled for Crawford in the 9th. d-hit by pitch for González in the 9th.

E_Wynns (2). LOB_San Francisco 9, San Diego 7. 2B_Estrada (17), Soto (19), Bell (25), Kim (18). HR_Wade Jr. (5), off Musgrove; Soto (22), off Cobb; Machado (20), off Rogers. RBIs_Wade Jr. (17), Wynns (11), Belt (23), Longoria (20), Soto (47), Bell (59), Cronenworth (57), Kim (38), Machado 3 (63). SF_Longoria, Cronenworth.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Wade Jr., Yastrzemski, Estrada, Pederson); San Diego 3 (Grisham 2, Profar). RISP_San Francisco 0 for 5; San Diego 4 for 8.

GIDP_Belt, Machado.

DP_San Francisco 1 (Belt, Crawford); San Diego 1 (Kim, Bell).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5 6 3 3 2 7 91 4.15 Marte 1 0 0 0 0 0 14 5.23 J.García 1 1 0 0 0 1 17 3.12 Leone 1 2 1 1 1 1 20 4.35 Rogers, L, 2-4 1-3 2 3 2 0 0 18 4.85

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 7 6 1 1 0 4 95 2.91 Morejon, S, 1-1 2-3 2 0 0 0 0 12 4.73 L.García 1-3 0 0 0 0 0 5 3.51 Hader, BS, 29-32 2-3 1 3 3 3 1 37 4.66 Hill, W, 3-0 1-3 0 0 0 0 1 4 3.24

Inherited runners-scored_Marte 2-1, L.García 2-0, Hill 2-0. IBB_off Leone (Cronenworth). HBP_Musgrove (Belt), Hader (Slater).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, David Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Sean Barber.

T_3:32. A_38,626 (40,209).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.