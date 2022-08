San Francisco 1, San Diego 0

San Francisco

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

33

1

7

1

2

15 Slater cf

3

0

0

0

1

2

.266 READ MORE

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 7 1 2 15 Slater cf 3 0 0 0 1 2 .266 Flores 1b 4 0 1 0 0 1 .249 Yastrzemski rf 4 0 0 0 0 2 .222 Longoria dh 4 1 1 0 0 2 .243 Davis 3b 4 0 1 0 0 3 .241 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .220 Estrada 2b 3 0 2 1 0 0 .266 Bart c 3 0 1 0 1 2 .214 González lf 4 0 0 0 0 2 .269

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 5 0 0 7 Profar lf 4 0 0 0 0 0 .250 Soto rf 4 0 1 0 0 1 .249 Machado 3b 4 0 1 0 0 0 .289 Bell dh 4 0 0 0 0 2 .294 Drury 1b 3 0 1 0 0 0 .269 Kim ss 3 0 1 0 0 0 .248 Cronenworth 2b 2 0 0 0 0 0 .235 Myers cf 2 0 0 0 0 2 .233 a-Grisham ph-cf 1 0 0 0 0 1 .194 Alfaro c 2 0 0 0 0 1 .266 Nola c 1 0 1 0 0 0 .246

San Francisco 000 100 000_1 7 0 San Diego 000 000 000_0 5 0

a-struck out for Myers in the 8th.

LOB_San Francisco 8, San Diego 4. 2B_Kim (17). RBIs_Estrada (44). SF_Estrada.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (González, Davis, Slater 2); San Diego 1 (Cronenworth). RISP_San Francisco 1 for 7; San Diego 0 for 1.

GIDP_Profar.

DP_San Francisco 1 (Estrada, Crawford, Flores).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood, W, 8-9 6 1-3 3 0 0 0 5 89 4.17 Brebbia, H, 11 2-3 1 0 0 0 0 7 2.40 Rogers, H, 12 1 1 0 0 0 1 6 4.53 Doval, S, 15-17 1 0 0 0 0 1 12 2.93

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Snell, L, 4-6 5 2-3 6 1 1 2 8 103 3.96 Martinez 2 1-3 0 0 0 0 5 38 3.35 Hader 1 1 0 0 0 2 21 4.00

Inherited runners-scored_Brebbia 1-0, Martinez 1-0. HBP_Wood (Cronenworth). WP_Hader(2).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Jeremy Riggs; Second, Larry Vanover; Third, David Rackley.

T_3:15. A_40,686 (40,209).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.