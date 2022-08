Seattle 3, Cleveland 1

Cleveland

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 6 1 1 7 Kwan lf 4 1 1 0 0 0 .298 Rosario ss 4 0 2 0 0 1 .285 Ramírez 3b 3 0 0 1 1 1 .284 Gonzalez rf 4 0 1 0 0 2 .303 Naylor dh 4 0 0 0 0 1 .266 Giménez 2b 4 0 0 0 0 0 .306 Miller 1b 3 0 0 0 0 1 .239 Hedges c 2 0 1 0 0 0 .174 a-Palacios ph 1 0 1 0 0 0 .250 Maile c 0 0 0 0 0 0 .242 Benson cf 3 0 0 0 0 1 .103

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 3 4 3 5 7 Rodríguez cf 3 1 0 0 1 0 .269 Winker lf 3 1 1 0 1 0 .230 2-Moore pr-lf 0 0 0 0 0 0 .206 Haniger rf 4 1 2 3 0 1 .275 Suárez 3b 3 0 0 0 1 1 .227 France 1b 1 0 0 0 0 0 .277 Lamb 1b 3 0 0 0 0 2 .167 Santana dh 1 0 0 0 2 0 .199 1-Haggerty pr-dh 0 0 0 0 0 0 .310 Frazier 2b 3 0 0 0 0 0 .243 Raleigh c 3 0 0 0 0 2 .206 Crawford ss 3 0 1 0 0 1 .257

Cleveland 100 000 000_1 6 0 Seattle 300 000 00x_3 4 0

a-singled for Hedges in the 8th.

1-ran for Santana in the 7th. 2-ran for Winker in the 8th.

LOB_Cleveland 5, Seattle 5. 2B_Kwan (20). HR_Haniger (7), off McKenzie. RBIs_Ramírez (104), Haniger 3 (17). CS_Ramírez (6).

Runners left in scoring position_Cleveland 1 (Ramírez); Seattle 2 (Lamb 2). RISP_Cleveland 1 for 3; Seattle 1 for 2.

GIDP_Frazier.

DP_Cleveland 1 (Giménez, Rosario, Miller).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA McKenzie, L, 9-10 6 3 3 3 2 4 93 3.17 Hentges 1 0 0 0 1 1 16 2.96 Morgan 1 1 0 0 2 2 30 4.09

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales, W, 9-12 6 4 1 1 1 4 101 3.97 Swanson, H, 10 1 0 0 0 0 0 15 0.88 Brash, H, 5 2-3 2 0 0 0 0 18 5.15 Muñoz, S, 3-5 1 1-3 0 0 0 0 3 21 2.47

Inherited runners-scored_Muñoz 2-0.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Dan Merzel; Second, Lance Barrett; Third, Alfonso Marquez.

T_2:46. A_24,028 (47,929).

