Seattle 3, Cleveland 2

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 2 9 2 3 5 Kwan lf 3 1 1 1 1 1 .298 Rosario ss 5 0 2 0 0 1 .286 Ramírez dh 4 0 1 0 1 1 .283 Naylor 1b 4 0 1 1 0 0 .266 1-Miller pr-1b 0 0 0 0 0 0 .239 Giménez 2b 5 0 1 0 0 1 .304 Gonzalez rf 4 0 0 0 1 0 .298 Freeman 3b 5 0 1 0 0 0 .194 Hedges c 3 1 2 0 0 0 .181 a-Palacios ph 1 0 0 0 0 0 .247 Maile c 0 0 0 0 0 0 .242 Straw cf 4 0 0 0 0 1 .202

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 8 3 2 16 Rodríguez cf 4 0 0 0 1 3 .267 Winker lf 4 0 1 0 0 2 .230 Moore rf-lf 1 1 0 0 0 1 .205 Haniger dh-rf 5 0 2 1 0 1 .280 Suárez 3b 4 1 1 0 0 3 .228 Santana 1b 4 1 2 0 0 2 .202 Frazier 2b 2 0 1 1 0 0 .244 Raleigh c 4 0 0 0 0 0 .203 Crawford ss 1 0 1 1 1 0 .258 Haggerty rf 3 0 0 0 0 3 .303 Lamb lf 0 0 0 0 0 0 .167 b-France ph 1 0 0 0 0 1 .276 Murfee p 0 0 0 0 0 0 —

Cleveland 001 001 000 00_2 9 2 Seattle 000 010 100 01_3 8 0

No outs when winning run scored.

a-popped out for Hedges in the 9th. b-struck out for Lamb in the 10th.

1-ran for Naylor in the 11th.

E_Freeman 2 (2). LOB_Cleveland 10, Seattle 8. 2B_Hedges (3), Rosario (22), Freeman (2), Giménez (21), Haniger (3). RBIs_Kwan (35), Naylor (58), Crawford (33), Frazier (32), Haniger (18). SB_Crawford (3), Rosario (12). CS_Crawford (2). SF_Kwan, Naylor, Crawford, Frazier. S_Frazier, Crawford.

Runners left in scoring position_Cleveland 6 (Giménez, Ramírez, Palacios, Freeman 2, Kwan); Seattle 5 (Raleigh 2, Haggerty, Moore 2). RISP_Cleveland 1 for 15; Seattle 2 for 9.

Runners moved up_Straw, Ramírez, Gonzalez, Raleigh. GIDP_Gonzalez, Rosario, Raleigh, Haniger.

DP_Cleveland 3 (Hedges, Rosario, Hedges; Rosario, Giménez, Naylor; Naylor, Freeman, Naylor); Seattle 2 (Frazier, Crawford, Santana; Frazier, Santana).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber 7 5 2 1 0 9 93 3.02 Karinchak 1 0 0 0 1 3 18 1.29 Stephan 1 1-3 2 0 0 0 2 20 2.37 Sandlin 2-3 0 0 0 1 2 7 2.14 Clase, L, 2-3 0 1 1 0 0 0 3 1.20

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gilbert 6 1-3 8 2 2 0 2 90 3.49 Brash 2-3 0 0 0 0 0 8 5.06 Sewald 1 0 0 0 0 2 12 2.61 D.Castillo 1 1 0 0 0 0 17 3.38 Festa 1 0 0 0 1 1 12 3.69 Murfee, W, 4-0 1 0 0 0 2 0 18 2.67

Inherited runners-scored_Sandlin 1-0, Brash 2-0. IBB_off Sandlin (Rodríguez), off Murfee (Ramírez).

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Lance Barrett; Second, Alfonso Marquez; Third, Ramon De Jesus.

T_3:30. A_39,870 (47,929).

