Seattle 4, Cleveland 0

Cleveland

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

31

0

5

0

0

9 Kwan lf

4

0

0

0

0

1

.298 READ MORE

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 5 0 0 9 Kwan lf 4 0 0 0 0 1 .298 Rosario ss 4 0 0 0 0 4 .283 Ramírez 3b 4 0 0 0 0 0 .283 Gonzalez rf 4 0 1 0 0 1 .291 Naylor dh 3 0 0 0 0 0 .263 Miller 1b 3 0 1 0 0 2 .240 Giménez 2b 3 0 1 0 0 0 .302 Hedges c 3 0 1 0 0 0 .183 Straw cf 2 0 0 0 0 1 .199 a-Benson ph-cf 1 0 1 0 0 0 .133

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 4 4 4 3 7 Rodríguez cf 4 0 0 0 0 1 .264 Winker lf 3 0 0 0 0 1 .227 Haggerty lf 1 0 0 0 0 0 .300 Haniger rf 3 0 0 0 1 1 .263 Suárez 3b 4 0 0 0 0 2 .226 France 1b 3 1 2 1 0 1 .278 Santana dh 3 1 0 0 0 0 .199 Raleigh c 2 0 0 0 1 0 .201 Frazier 2b 2 1 1 0 1 0 .244 Moore ss 3 1 1 3 0 1 .206

Cleveland 000 000 000_0 5 1 Seattle 000 030 10x_4 4 0

a-singled for Straw in the 8th.

E_Civale (2). LOB_Cleveland 4, Seattle 3. 2B_Giménez (22), Frazier (19). HR_Moore (6), off Civale; France (15), off Civale. RBIs_Moore 3 (19), France (63). SB_Hedges (2). CS_Gonzalez (1).

Runners left in scoring position_Cleveland 3 (Kwan, Rosario 2); Seattle 1 (Rodríguez). RISP_Cleveland 1 for 5; Seattle 1 for 4.

Runners moved up_Raleigh.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Civale, L, 2-6 6 1-3 4 4 4 2 5 89 5.40 De Los Santos 2-3 0 0 0 0 1 11 2.79 Shaw 1 0 0 0 1 1 18 5.12

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 11-8 7 3 0 0 0 7 103 3.58 Swanson 1 2 0 0 0 1 19 0.86 Sewald 1 0 0 0 0 1 10 2.56

Inherited runners-scored_De Los Santos 1-0.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Ramon De Jesus; Second, Dan Merzel; Third, Lance Barrett.

T_2:31. A_45,190 (47,929).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.