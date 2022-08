Seattle 4, Washington 2

Washington

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 2 10 Call lf 2 0 0 0 1 1 .130 a-Palacios ph-lf 1 0 0 0 0 0 .167 Meneses rf 4 2 2 1 0 2 .329 Voit 1b 4 0 0 0 0 1 .222 Cruz dh 4 0 0 0 0 0 .236 Thomas cf 4 0 2 1 0 0 .240 Hernández 2b 3 0 0 0 1 3 .245 Adams c 3 0 0 0 0 2 .185 Abrams ss 3 0 1 0 0 1 .221 Vargas 3b 3 0 0 0 0 0 .253

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 6 4 2 9 Rodríguez cf 4 0 0 0 0 3 .271 France 1b 4 0 0 0 0 0 .280 Winker lf 3 1 1 0 0 0 .226 Moore lf 1 0 0 0 0 1 .209 Haniger rf 4 1 1 2 0 1 .277 Santana dh 4 1 2 0 0 1 .199 Suárez 3b 2 1 1 2 1 1 .228 Crawford ss 3 0 1 0 0 1 .258 Raleigh c 2 0 0 0 1 1 .211 Frazier 2b 3 0 0 0 0 0 .245

Washington 000 000 101_2 5 0 Seattle 000 200 20x_4 6 0

a-flied out for Call in the 8th.

LOB_Washington 4, Seattle 4. 2B_Meneses (2). HR_Meneses (6), off Ray; Haniger (6), off Fedde; Suárez (23), off Cishek. RBIs_Meneses (8), Thomas (39), Haniger 2 (14), Suárez 2 (71). SB_Thomas (5). CS_Call (1).

Runners left in scoring position_Washington 1 (Hernández); Seattle 2 (France, Raleigh). RISP_Washington 1 for 4; Seattle 0 for 5.

Runners moved up_Cruz.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, L, 5-8 5 3 2 2 1 6 81 4.88 Arano 1 0 0 0 0 1 9 5.02 Cishek 0 3 2 2 1 0 21 4.13 Abbott 2 0 0 0 0 2 21 4.74

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 10-8 6 2-3 2 1 1 2 7 103 3.75 Muñoz, H, 18 1-3 0 0 0 0 1 6 2.54 Swanson, H, 9 1 1 0 0 0 1 17 0.90 Sewald, S, 16-19 1 2 1 1 0 1 19 2.36

Cishek pitched to 4 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Abbott 2-0, Muñoz 1-0.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Mark Ripperger; Second, Junior Valentine; Third, Dan Bellino.

T_2:48. A_38,254 (47,929).

