St. Louis 13, Colorado 0

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 4 0 1 7 Iglesias ss 2 0 1 0 0 0 .314 b-Joe ph-lf 2 0 0 0 0 0 .239 Blackmon rf 1 0 1 0 0 0 .264 Bernard rf-cf 3 0 1 0 0 0 .286 Rodgers 2b 4 0 0 0 0 1 .283 Cron dh 3 0 0 0 0 1 .271 McMahon 3b 3 0 1 0 0 0 .245 Montero 1b 2 0 0 0 1 0 .247 Hilliard lf-rf 3 0 0 0 0 2 .184 Hampson cf-ss 3 0 0 0 0 1 .227 Nuñez c 3 0 0 0 0 2 .121

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 13 15 13 5 7 Nootbaar rf 3 3 2 2 2 0 .232 Donovan dh 2 2 2 1 0 0 .292 a-Pujols ph-dh 3 1 2 5 0 0 .258 Goldschmidt 1b 4 1 3 2 0 0 .335 1-Knizner pr-1b 1 0 0 0 0 1 .213 Arenado 3b 4 0 0 1 0 0 .293 DeJong ss 1 0 0 0 0 0 .180 Gorman 2b 4 1 1 0 1 2 .247 O’Neill lf 4 1 2 1 1 0 .233 Carlson cf 4 2 2 1 1 1 .243 Molina c 4 0 0 0 0 2 .210 Edman ss-3b 4 2 1 0 0 1 .256

Colorado 000 000 000_0 4 0 St. Louis 325 020 10x_13 15 0

a-homered for Donovan in the 3rd. b-lined out for Iglesias in the 6th.

1-ran for Goldschmidt in the 6th.

LOB_Colorado 3, St. Louis 6. 2B_Edman (20), Goldschmidt 2 (34). HR_Pujols (11), off Gomber; Nootbaar (6), off Stephenson. RBIs_Goldschmidt 2 (94), Arenado (75), O’Neill (41), Donovan (32), Carlson (37), Pujols 5 (35), Nootbaar 2 (23). SB_Carlson (5). CS_McMahon (3).

Runners left in scoring position_Colorado 0; St. Louis 3 (Knizner, O’Neill, Arenado). RISP_Colorado 0 for 0; St. Louis 7 for 18.

Runners moved up_Arenado, Nootbaar, Edman. GIDP_Rodgers, Carlson.

DP_Colorado 1 (Hampson, Rodgers, Montero); St. Louis 1 (Edman, Gorman, Knizner).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 3-7 1 2-3 6 5 5 0 2 28 5.07 Gomber 2 1-3 3 5 5 3 2 60 5.86 Stephenson 2 3 2 2 0 1 33 5.74 Bird 2 3 1 1 2 2 40 5.27

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 9-8 7 3 0 0 0 7 89 3.11 Cabrera 1 0 0 0 1 0 14 3.57 Stratton 1 1 0 0 0 0 8 5.24

Inherited runners-scored_Gomber 1-1.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Brennan Miller; Second, Jerry Layne; Third, Chad Whitson.

T_2:45. A_36,137 (45,494).

