St. Louis 7, Chicago Cubs 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 2 2 2 6 8 Morel cf 4 0 0 0 0 2 .260 Contreras dh 3 0 0 0 1 0 .253 Wisdom 3b 2 2 1 1 2 0 .224 Suzuki rf 3 0 0 0 1 2 .252 Hoerner ss 4 0 0 0 0 1 .292 Velazquez lf 2 0 1 1 1 0 .235 Schwindel 1b 3 0 0 0 0 1 .233 Higgins c 3 0 0 0 0 1 .275 Madrigal 2b 2 0 0 0 1 1 .218

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 7 10 7 8 4 Carlson cf 4 1 1 0 1 1 .247 Edman 2b 5 1 3 2 0 0 .259 Goldschmidt dh 4 1 2 0 1 0 .332 Arenado 3b 3 1 1 2 2 0 .293 Pujols 1b 3 0 0 0 0 0 .231 a-Gorman ph 0 1 0 0 1 0 .239 Donovan 1b 1 0 0 0 0 0 .285 O’Neill lf 3 1 1 3 0 0 .233 DeJong ss 2 0 1 0 2 1 .140 Molina c 4 0 1 0 0 1 .208 Nootbaar rf 3 1 0 0 1 1 .227

Chicago 100 000 100_2 2 1 St. Louis 200 000 32x_7 10 0

a-walked for Pujols in the 7th.

E_Hoerner (9). LOB_Chicago 3, St. Louis 10. 2B_DeJong (4), Carlson (23), Edman (18). HR_Wisdom (20), off Quintana; Arenado (21), off Newcomb; O’Neill (6), off Castro. RBIs_Wisdom (52), Velazquez (16), Arenado 2 (63), O’Neill 3 (36), Edman 2 (37). SB_Hoerner (11), Edman (22).

Runners left in scoring position_Chicago 0; St. Louis 5 (Carlson, Donovan, Nootbaar, Pujols 2). RISP_Chicago 1 for 5; St. Louis 2 for 12.

Runners moved up_Molina, Arenado. GIDP_Schwindel, Hoerner, Molina, Arenado.

DP_Chicago 3 (Madrigal, Schwindel; Wisdom, Madrigal, Schwindel; Hoerner, Madrigal, Schwindel); St. Louis 3 (DeJong, Edman, Pujols; Arenado, Pujols; Edman, DeJong, Donovan).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb 3 5 2 2 0 1 56 10.22 Leiter Jr. 2 0 0 0 3 1 45 4.78 Rucker 1 1 0 0 1 0 19 4.78 Castro, L, 0-1 1 2 3 3 2 1 30 27.00 Dermody 1 2 2 2 2 1 26 18.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Quintana 6 1 1 1 2 7 86 3.39 Hicks, W, 3-5 1 1 1 1 2 0 25 4.93 Cabrera, H, 11 1 0 0 0 0 0 9 2.87 Stratton 1 0 0 0 2 1 20 4.85

IBB_off Dermody (Arenado). HBP_Leiter Jr. (O’Neill). WP_Hicks.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Malachi Moore; Second, Marty Foster; Third, Erich Bacchus.

T_3:08. A_44,669 (45,494).

