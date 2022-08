Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 0

Tampa Bay

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 4 10 Díaz 3b 5 0 2 2 0 0 .272 Lowe dh 4 0 0 0 1 1 .233 Arozarena rf 4 0 0 0 0 1 .256 D.Peralta lf 4 1 1 0 0 2 .279 Chang 2b 0 0 0 0 0 0 .213 Paredes 2b 3 0 1 1 1 0 .218 1-Quinn pr-lf 0 1 0 0 0 0 .258 Choi 1b 4 0 1 0 0 2 .242 Walls ss 2 1 0 0 2 1 .176 Siri cf 4 1 1 1 0 2 .191 Mejía c 3 0 1 0 0 1 .266

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 7 0 1 12 Torres 2b 4 0 2 0 0 1 .247 Judge rf 4 0 1 0 0 1 .300 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 3 .221 Donaldson 3b 3 0 0 0 1 2 .222 Andújar dh 4 0 1 0 0 2 .250 Benintendi lf 3 0 0 0 0 0 .302 Trevino c 4 0 1 0 0 1 .265 Kiner-Falefa ss 2 0 1 0 0 1 .270 Hicks cf 3 0 0 0 0 1 .218

Tampa Bay 000 100 003_4 7 1 New York 000 000 000_0 7 0

1-ran for Paredes in the 9th.

E_Yarbrough (2). LOB_Tampa Bay 7, New York 7. 2B_Díaz (22), Rizzo (18). 3B_D.Peralta (1). RBIs_Paredes (34), Siri (12), Díaz 2 (38). S_Benintendi.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 2 (Siri, Lowe); New York 2 (Donaldson, Hicks). RISP_Tampa Bay 3 for 6; New York 1 for 5.

LIDP_Arozarena. GIDP_Hicks, Judge.

DP_Tampa Bay 3 (Walls, Paredes, Choi; Mejía, Choi; Walls, Paredes, Choi); New York 1 (Kiner-Falefa, Torres, Kiner-Falefa).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Beeks 2 3 0 0 0 2 19 2.25 Yarbrough, W, 1-7 4 3 0 0 0 6 58 4.75 Thompson, H, 10 1 2-3 1 0 0 0 2 22 3.60 B.Raley, H, 17 1-3 0 0 0 0 1 6 2.39 Adam 1 0 0 0 1 1 16 1.17

New York IP H R ER BB SO NP ERA Cole, L, 9-5 6 5 1 1 2 6 104 3.30 Loáisiga 1 1-3 0 0 0 0 2 20 6.00 W.Peralta 1 1-3 0 2 2 2 2 31 2.53 Trivino 1-3 2 1 1 0 0 17 5.79

Inherited runners-scored_Trivino 2-2. HBP_Beeks (Kiner-Falefa), Trivino (Mejía).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Charlie Ramos; Second, James Hoye; Third, Mike Muchlinski.

T_3:21. A_42,192 (47,309).

