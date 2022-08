NATIONAL LEAGUE G

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Goldschmidt StL 96 365 120 69 .329 Freeman LAD 101 394 128 70 .325 T.Turner LAD 101 411 127 61 .309 Iglesias Col 87 318 97 37 .305 Bell Was 103 375 113 52 .301 S.Marte NYM 85 346 104 58 .301 Riley Atl 101 396 119 61 .301 Bohm Phi 94 354 106 51 .299 Lux LAD 93 294 88 50 .299 McNeil NYM 89 312 93 42 .298

Home Runs

Schwarber, Philadelphia, 33; Riley, Atlanta, 29; Alonso, New York, 27; C.Walker, Arizona, 24; Goldschmidt, St. Louis, 24; Betts, Los Angeles, 23; Cron, Colorado, 22; Soto, Washington, 21; Olson, Atlanta, 21; 4 tied at 20.

Runs Batted In

Alonso, New York, 86; Goldschmidt, St. Louis, 78; Lindor, New York, 73; T.Turner, Los Angeles, 73; Cron, Colorado, 71; Riley, Atlanta, 68; Olson, Atlanta, 67; Schwarber, Philadelphia, 66; Freeman, Los Angeles, 66; Tellez, Milwaukee, 65.

Pitching

Wright, Atlanta, 13-4; Gonsolin, Los Angeles, 12-1; T.Anderson, Los Angeles, 11-1; Carrasco, New York, 11-4; Fried, Atlanta, 10-3; Me.Kelly, Arizona, 10-5; J.Urías, Los Angeles, 10-6; T.Walker, New York, 9-2; Woodruff, Milwaukee, 9-3; 3 tied at 9-4.

