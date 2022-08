TOUR Championship Scores

Friday

At East Lake GC

Atlanta

Yardage: 7,346; Par: 70

Second Round

Xander Schauffele 66-63—129 Jon Rahm 67-63—130 Scottie Scheffler 65-66—131 Joaquin Niemann 64-67—131 Sungjae Im 67-65—132 Tom Hoge 66-66—132 Aaron Wise 65-67—132 Max Homa 71-62—133 Rory McIlroy 67-67—134 Cameron Young 67-67—134 J.T. Poston 65-69—134 Matt Fitzpatrick 64-71—135 Justin Thomas 67-68—135 Collin Morikawa 66-69—135 Patrick Cantlay 70-66—136 Sepp Straka 68-68—136 Hideki Matsuyama 70-66—136 Jordan Spieth 68-68—136 Tony Finau 72-66—138 Cameron Smith 67-71—138 Brian Harman 68-70—138 Billy Horschel 68-70—138 Adam Scott 68-70—138 Viktor Hovland 71-68—139 Corey Conners 74-66—140 Kyoung-Hoon Lee 68-72—140 Sam Burns 69-74—143 Sahith Theegala 71-72—143 Scott Stallings 70-74—144

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.