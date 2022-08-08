USGA Women’s Amateur Championship

MondayAt Chambers Bay Golf CourseUniversity Place, WashingtonYardage: 6,526; Par: 73First Round
Alice Ziyi Zhao, China 37-30_67 -6
Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 34-34_68 -5
Laney Frye, Nicholasville, Ky. 33-35_68 -5
|Monday
|At Chambers Bay Golf Course
|University Place, Washington
|Yardage: 6,526; Par: 73
|First Round
Alice Ziyi Zhao, China 37-30_67 -6
Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 34-34_68 -5
Laney Frye, Nicholasville, Ky. 33-35_68 -5
Casey Weidenfeld, Pembroke Pines, Fla. 34-34_68 -5
Kelsey Bennett, Australia 36-33_69 -4
Maddison Hinson-Tolchard, Australia 34-35_69 -4
Brooke Seay, San Diego, Calif. 34-35_69 -4
Taglao Jeeravivitaporn, Thailand 35-35_70 -3
Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 37-33_70 -3
Lauren Gomez, Murietta, Calif. 35-35_70 -3
Cassie Kim, Yakima, Wash. 33-37_70 -3
Han Hsuan Yu, Taipei 36-35_71 -2
Kayla Smith, Burlington, N.C. 37-34_71 -2
Lynn Lim, Gallatin, Tenn. 36-35_71 -2
Megha Ganne, Holmdel, N.J. 37-34_71 -2
Melanie Green, Medina, N.Y. 38-33_71 -2
Latanna Stone, Riverview, Fla. 38-33_71 -2
Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 37-34_71 -2
Zoe Campos, Valencia, Calif. 34-37_71 -2
Leigha Devine, Windsor, Colo. 35-36_71 -2
Sera Hasegawa, Japan 38-34_72 -1
Tsubasa Kajitani, Japan 36-36_72 -1
Nicole Abelar, Phillipines 38-34_72 -1
Jennifer Rosenberg, Laurel Hollow, N.Y. 36-36_72 -1
Mia Hammond, New Albany, Ohio 35-37_72 -1
Amari Avery, Riverside, Calif. 36-36_72 -1
Kaleiya Romero, San Jose, Calif. 38-34_72 -1
Jennifer Cleary, Wilmington, Del. 38-34_72 -1
Annabel Wilson, Ireland 39-34_73 E
Saki Baba, Japan 39-34_73 E
Katie Li, Basking Ridge, N.J. 36-37_73 E
Lilly Thomas, Bentonville, Ark. 38-35_73 E
Catherine Rao, Camarillo, Calif. 36-37_73 E
Jensen Castle, Columbia, S.C. 37-36_73 E
Sara Im, Duluth, Ga. 36-37_73 E
Gianna Clemente, Scottsdale, Ariz. 36-37_73 E
Zoe Slaughter, Houston, Texas 38-35_73 E
Leigh Chien, Irvine, Calif. 36-37_73 E
Thienna Huynh, Lilburn, Ga. 39-34_73 E
Rachel Heck, Memphis, Tenn. 36-37_73 E
Taylor Ledwein, New Prague, Minn. 35-38_73 E
Amanda Sambach, Pinehurst, N.C. 38-35_73 E
Emma Abramson, Sandwich, Mass. 36-37_73 E
Annabelle Pancake, Zionsville, Ind. 38-35_73 E
Vanessa Borovilos, Canada 39-35_74 +1
Savannah Grewal, Canada 37-37_74 +1
Coco Pei, Canada 40-34_74 +1
Lauren Zaretsky, Canada 38-36_74 +1
Victoria Zheng, Canada 40-34_74 +1
Jasmine Youn, Guatemala 39-35_74 +1
Nika Ito, Japan 37-37_74 +1
Isabel Amezcua, Mexico 38-36_74 +1
Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 37-37_74 +1
Grace Curran, New Lenox, Ill. 39-35_74 +1
Ina Kim-Schaad, New York, N.Y. 38-36_74 +1
Sarah Lydic, Ocean View, Del. 38-36_74 +1
Jaclyn Laha, Pleasanton, Calif. 39-35_74 +1
Camryn Carreon, San Antonio, Texas 36-38_74 +1
Sabrina Iqbal, San Jose, Calif. 39-35_74 +1
Kate Barber, Savannah, Ga. 38-36_74 +1
Ellen Port, St. Louis, Mo. 38-36_74 +1
Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 39-35_74 +1
Euna Han, Canada 38-37_75 +2
Hsin Tai Lin, Taipei 38-37_75 +2
Britta Snyder, Ames, Iowa 37-38_75 +2
Helen Yeung, Clarksville, Md. 38-37_75 +2
Hannah Levi, D’Iberville, Miss. 38-37_75 +2
Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 36-39_75 +2
Catherine Park, Irvine, Calif. 39-36_75 +2
Kaitlyn Schroeder, Jacksonville, Fla. 39-36_75 +2
Megan Schofill, Monticello, Fla. 36-39_75 +2
Kynadie Adams, Nashville, Tenn. 38-37_75 +2
Aliea Clark, New York, N.Y. 37-38_75 +2
Julia Misemer, Overland Park, Kan. 37-38_75 +2
Isabel Sy, San Gabriel, Calif. 38-37_75 +2
Megan Yang, San Jose, Calif. 37-38_75 +2
Anika Dy, Traverse City, Mich. 38-37_75 +2
Justice Bosio, Australia 38-38_76 +3
Angela Arora, Canada 39-37_76 +3
Monet Chun, Canada 40-36_76 +3
Jennifer Gu, Canada 39-37_76 +3
Jieni Li, China 38-38_76 +3
Bohyun Park, Korea 38-38_76 +3
Fiona Xu, New Zealand 40-36_76 +3
Tomi Arejola, Phillipines 41-35_76 +3
Morgan Miller, Austin, Texas 41-35_76 +3
Sophia Burnett, Bluffton, S.C. 40-36_76 +3
Megan Whittaker, Elkhorn, Neb. 39-37_76 +3
Elina Kuang, Murietta, Calif. 40-36_76 +3
Izzy Pellot, Orlando, Fla. 37-39_76 +3
Ellie Roth, Plano, Texas 40-36_76 +3
Meagan Winans, Richardson, Texas 37-39_76 +3
Anna Fang, San Diego, Calif. 38-38_76 +3
Gracie McGovern, Scottsdale, Ariz. 38-38_76 +3
Brooke Biermann, Wildwood, Mo. 37-39_76 +3
Valentina Rossi, Argentina 37-40_77 +4
Brooke Rivers, Canada 40-37_77 +4
Yixian Guo, China 40-37_77 +4
Rianne Mikhaela Malixi, Phillipines 37-40_77 +4
Ching-Tzu Chen, Taipei 38-39_77 +4
Grace Lee, Bellevue, Wash. 41-36_77 +4
Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 42-35_77 +4
Abbey Daniel, Covington, La. 37-40_77 +4
Bailey Shoemaker, Dade City, Fla. 37-40_77 +4
Carly Carter, Eagle, Idaho 43-34_77 +4
Kelly Sim, Edgewater, N.J. 38-39_77 +4
Charlotte Hillary, Englewood, Colo. 38-39_77 +4
Emily Dunlap, Greenville, S.C. 41-36_77 +4
Danielle Suh, Herndon, Va. 39-38_77 +4
Ty Akabane, Honolulu, Hawaii 38-39_77 +4
Alice Hodge, Larchmont, N.Y. 41-36_77 +4
Lauren Lehigh, Loveland, Colo. 39-38_77 +4
Tatum Walsh, Midlothian, Va. 39-38_77 +4
Caroline Patterson, Palm Beach Gardens, Fla. 40-37_77 +4
Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 40-37_77 +4
Molly Smith, Westford, Mass. 36-41_77 +4
Faith Kilgore, Wimberly, Texas 37-40_77 +4
Sarah Kahn, Windermere, Fla. 38-39_77 +4
Sofia Benavides, Mexico 41-37_78 +5
Amber Park, Allen, Texas 42-36_78 +5
Allison Bray, Cape Girardeau, Mo. 40-38_78 +5
Kendall Prince, Lake Oswego, Ore. 37-71_78 +5
Martha Leach, Hebron, Ky. 39-39_78 +5
Shannyn Vogler, Moline, Ill. 41-37_78 +5
Alexandra Gazzoli, Palm Coast, Fla. 39-39_78 +5
Adithi Anand, Richmond, Wash. 39-39_78 +5
Leia Chung, Wahiawa, Hawaii 41-37_78 +5
Tillie Claggett, Canada 40-39_79 +6
Alessandra Nagayo, Canada 37-42_79 +6
Audrey Tan, Malaysia 42-37_79 +6
Andie Smith, Bluffton, S.C. 39-40_79 +6
Sophie Linder, Carthage, Tenn. 40-39_79 +6
Abbey Schutte, Goodyear, Ariz. 44-35_79 +6
Mason Lewis, Granbury, Texas 38-41_79 +6
Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 44-35_79 +6
Ryan Flynn, Truckee, Calif. 42-37_79 +6
Brooklyn Millard, Aurora, Ohio 40-40_80 +7
Blakesly Brock, Chattanooga, Tenn. 41-39_80 +7
Claire Wright, Chowchilla, Calif. 39-41_80 +7
Crystal Wang, Diamond Bar, Calif. 42-38_80 +7
Yana Wilson, Henderson, Nev. 41-39_80 +7
Avery Weed, Ocean Springs, Miss. 41-39_80 +7
Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y. 43-37_80 +7
Tiffany Kong, Canada 42-39_81 +8
Kate Nakaoka, Mililani, Hawaii 41-40_81 +8
Lara Tennant, Portland, Ore. 41-40_81 +8
Tunrada Piddon, Thailand 40-42_82 +9
Ailis Tribolet, Chandler, Ariz. 44-38_82 +9
Michelle Woo, Fremont, Calif. 45-37_82 +9
Alison Takamiya, Honolulu, Hawaii 39-43_82 +9
Faith Belmear, Owasso, Okla. 44-38_82 +9
Cara Heisterkamp, Westlake, Ohio 40-42_82 +9
Hunter Nugent, Canada 45-38_83 +10
Emma Tang, Chino Hills, Calif. 42-41_83 +10
Alise Knudson, Dallas, Texas 39-45_84 +11
Adie Maki, Canton, Mich. 43-46_89 +16
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