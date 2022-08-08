Trending:
Listen Live
Sports News

USGA Women’s Amateur Championship

The Associated Press
August 8, 2022 11:08 pm
4 min read
      

MondayAt Chambers Bay Golf CourseUniversity Place, WashingtonYardage: 6,526; Par: 73First Round

Alice Ziyi Zhao, China 37-30_67   -6

Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 34-34_68   -5

Laney Frye, Nicholasville, Ky. 33-35_68   -5

        Insight by Contrast Security: During this exclusive webinar, moderator Jared Serbu and agency leaders...

READ MORE

Monday
At Chambers Bay Golf Course
University Place, Washington
Yardage: 6,526; Par: 73
First Round

Alice Ziyi Zhao, China 37-30_67   -6

Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 34-34_68   -5

Laney Frye, Nicholasville, Ky. 33-35_68   -5

Casey Weidenfeld, Pembroke Pines, Fla. 34-34_68   -5

        Insight by Contrast Security: During this exclusive webinar, moderator Jared Serbu and agency leaders discuss software implementation cyber risks and how they are measuring and mitigating those risks in their software ecosystem and supply chain. Register now!

Kelsey Bennett, Australia 36-33_69   -4

Maddison Hinson-Tolchard, Australia 34-35_69   -4

Brooke Seay, San Diego, Calif. 34-35_69   -4

Taglao Jeeravivitaporn, Thailand 35-35_70   -3

Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 37-33_70   -3

Lauren Gomez, Murietta, Calif. 35-35_70   -3

Cassie Kim, Yakima, Wash. 33-37_70   -3

Han Hsuan Yu, Taipei 36-35_71   -2

        Read more: Sports News

Kayla Smith, Burlington, N.C. 37-34_71   -2

Lynn Lim, Gallatin, Tenn. 36-35_71   -2

Megha Ganne, Holmdel, N.J. 37-34_71   -2

Melanie Green, Medina, N.Y. 38-33_71   -2

Latanna Stone, Riverview, Fla. 38-33_71   -2

Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 37-34_71   -2

Zoe Campos, Valencia, Calif. 34-37_71   -2

        Sign up for our daily newsletter so you never miss a beat on all things federal

Leigha Devine, Windsor, Colo. 35-36_71   -2

Sera Hasegawa, Japan 38-34_72   -1

Tsubasa Kajitani, Japan 36-36_72   -1

Nicole Abelar, Phillipines 38-34_72   -1

Jennifer Rosenberg, Laurel Hollow, N.Y. 36-36_72   -1

Mia Hammond, New Albany, Ohio 35-37_72   -1

Amari Avery, Riverside, Calif. 36-36_72   -1

Kaleiya Romero, San Jose, Calif. 38-34_72   -1

Jennifer Cleary, Wilmington, Del. 38-34_72   -1

Annabel Wilson, Ireland 39-34_73    E

Saki Baba, Japan 39-34_73    E

Katie Li, Basking Ridge, N.J. 36-37_73    E

Lilly Thomas, Bentonville, Ark. 38-35_73    E

Catherine Rao, Camarillo, Calif. 36-37_73    E

Jensen Castle, Columbia, S.C. 37-36_73    E

Sara Im, Duluth, Ga. 36-37_73    E

Gianna Clemente, Scottsdale, Ariz. 36-37_73    E

Zoe Slaughter, Houston, Texas 38-35_73    E

Leigh Chien, Irvine, Calif. 36-37_73    E

Thienna Huynh, Lilburn, Ga. 39-34_73    E

Rachel Heck, Memphis, Tenn. 36-37_73    E

Taylor Ledwein, New Prague, Minn. 35-38_73    E

Amanda Sambach, Pinehurst, N.C. 38-35_73    E

Emma Abramson, Sandwich, Mass. 36-37_73    E

Annabelle Pancake, Zionsville, Ind. 38-35_73    E

Vanessa Borovilos, Canada 39-35_74   +1

Savannah Grewal, Canada 37-37_74   +1

Coco Pei, Canada 40-34_74   +1

Lauren Zaretsky, Canada 38-36_74   +1

Victoria Zheng, Canada 40-34_74   +1

Jasmine Youn, Guatemala 39-35_74   +1

Nika Ito, Japan 37-37_74   +1

Isabel Amezcua, Mexico 38-36_74   +1

Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 37-37_74   +1

Grace Curran, New Lenox, Ill. 39-35_74   +1

Ina Kim-Schaad, New York, N.Y. 38-36_74   +1

Sarah Lydic, Ocean View, Del. 38-36_74   +1

Jaclyn Laha, Pleasanton, Calif. 39-35_74   +1

Camryn Carreon, San Antonio, Texas 36-38_74   +1

Sabrina Iqbal, San Jose, Calif. 39-35_74   +1

Kate Barber, Savannah, Ga. 38-36_74   +1

Ellen Port, St. Louis, Mo. 38-36_74   +1

Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 39-35_74   +1

Euna Han, Canada 38-37_75   +2

Hsin Tai Lin, Taipei 38-37_75   +2

Britta Snyder, Ames, Iowa 37-38_75   +2

Helen Yeung, Clarksville, Md. 38-37_75   +2

Hannah Levi, D’Iberville, Miss. 38-37_75   +2

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 36-39_75   +2

Catherine Park, Irvine, Calif. 39-36_75   +2

Kaitlyn Schroeder, Jacksonville, Fla. 39-36_75   +2

Megan Schofill, Monticello, Fla. 36-39_75   +2

Kynadie Adams, Nashville, Tenn. 38-37_75   +2

Aliea Clark, New York, N.Y. 37-38_75   +2

Julia Misemer, Overland Park, Kan. 37-38_75   +2

Isabel Sy, San Gabriel, Calif. 38-37_75   +2

Megan Yang, San Jose, Calif. 37-38_75   +2

Anika Dy, Traverse City, Mich. 38-37_75   +2

Justice Bosio, Australia 38-38_76   +3

Angela Arora, Canada 39-37_76   +3

Monet Chun, Canada 40-36_76   +3

Jennifer Gu, Canada 39-37_76   +3

Jieni Li, China 38-38_76   +3

Bohyun Park, Korea 38-38_76   +3

Fiona Xu, New Zealand 40-36_76   +3

Tomi Arejola, Phillipines 41-35_76   +3

Morgan Miller, Austin, Texas 41-35_76   +3

Sophia Burnett, Bluffton, S.C. 40-36_76   +3

Megan Whittaker, Elkhorn, Neb. 39-37_76   +3

Elina Kuang, Murietta, Calif. 40-36_76   +3

Izzy Pellot, Orlando, Fla. 37-39_76   +3

Ellie Roth, Plano, Texas 40-36_76   +3

Meagan Winans, Richardson, Texas 37-39_76   +3

Anna Fang, San Diego, Calif. 38-38_76   +3

Gracie McGovern, Scottsdale, Ariz. 38-38_76   +3

Brooke Biermann, Wildwood, Mo. 37-39_76   +3

Valentina Rossi, Argentina 37-40_77   +4

Brooke Rivers, Canada 40-37_77   +4

Yixian Guo, China 40-37_77   +4

Rianne Mikhaela Malixi, Phillipines 37-40_77   +4

Ching-Tzu Chen, Taipei 38-39_77   +4

Grace Lee, Bellevue, Wash. 41-36_77   +4

Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 42-35_77   +4

Abbey Daniel, Covington, La. 37-40_77   +4

Bailey Shoemaker, Dade City, Fla. 37-40_77   +4

Carly Carter, Eagle, Idaho 43-34_77   +4

Kelly Sim, Edgewater, N.J. 38-39_77   +4

Charlotte Hillary, Englewood, Colo. 38-39_77   +4

Emily Dunlap, Greenville, S.C. 41-36_77   +4

Danielle Suh, Herndon, Va. 39-38_77   +4

Ty Akabane, Honolulu, Hawaii 38-39_77   +4

Alice Hodge, Larchmont, N.Y. 41-36_77   +4

Lauren Lehigh, Loveland, Colo. 39-38_77   +4

Tatum Walsh, Midlothian, Va. 39-38_77   +4

Caroline Patterson, Palm Beach Gardens, Fla. 40-37_77   +4

Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 40-37_77   +4

Molly Smith, Westford, Mass. 36-41_77   +4

Faith Kilgore, Wimberly, Texas 37-40_77   +4

Sarah Kahn, Windermere, Fla. 38-39_77   +4

Sofia Benavides, Mexico 41-37_78   +5

Amber Park, Allen, Texas 42-36_78   +5

Allison Bray, Cape Girardeau, Mo. 40-38_78   +5

Kendall Prince, Lake Oswego, Ore. 37-71_78   +5

Martha Leach, Hebron, Ky. 39-39_78   +5

Shannyn Vogler, Moline, Ill. 41-37_78   +5

Alexandra Gazzoli, Palm Coast, Fla. 39-39_78   +5

Adithi Anand, Richmond, Wash. 39-39_78   +5

Leia Chung, Wahiawa, Hawaii 41-37_78   +5

Tillie Claggett, Canada 40-39_79   +6

Alessandra Nagayo, Canada 37-42_79   +6

Audrey Tan, Malaysia 42-37_79   +6

Andie Smith, Bluffton, S.C. 39-40_79   +6

Sophie Linder, Carthage, Tenn. 40-39_79   +6

Abbey Schutte, Goodyear, Ariz. 44-35_79   +6

Mason Lewis, Granbury, Texas 38-41_79   +6

Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 44-35_79   +6

Ryan Flynn, Truckee, Calif. 42-37_79   +6

Brooklyn Millard, Aurora, Ohio 40-40_80   +7

Blakesly Brock, Chattanooga, Tenn. 41-39_80   +7

Claire Wright, Chowchilla, Calif. 39-41_80   +7

Crystal Wang, Diamond Bar, Calif. 42-38_80   +7

Yana Wilson, Henderson, Nev. 41-39_80   +7

Avery Weed, Ocean Springs, Miss. 41-39_80   +7

Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y. 43-37_80   +7

Tiffany Kong, Canada 42-39_81   +8

Kate Nakaoka, Mililani, Hawaii 41-40_81   +8

Lara Tennant, Portland, Ore. 41-40_81   +8

Tunrada Piddon, Thailand 40-42_82   +9

Ailis Tribolet, Chandler, Ariz. 44-38_82   +9

Michelle Woo, Fremont, Calif. 45-37_82   +9

Alison Takamiya, Honolulu, Hawaii 39-43_82   +9

Faith Belmear, Owasso, Okla. 44-38_82   +9

Cara Heisterkamp, Westlake, Ohio 40-42_82   +9

Hunter Nugent, Canada 45-38_83  +10

Emma Tang, Chino Hills, Calif. 42-41_83  +10

Alise Knudson, Dallas, Texas 39-45_84  +11

Adie Maki, Canton, Mich. 43-46_89  +16

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

      
Related Topics
Sports News

The latest in Government Events powered by:

8|15 TechNet Augusta
8|15 "Frauditing" Internal...
8|15 DFIR Summit & Training 2022
View More Events
Post Your Event

Top Stories