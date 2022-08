Washington 4, San Diego 3

San Diego

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 8 3 8 8 Profar lf 4 0 0 0 1 2 .251 Soto rf 3 0 1 1 2 0 .256 Machado 3b 4 1 2 1 1 0 .298 Bell dh 4 0 0 0 1 1 .290 Drury 1b 5 0 0 0 0 3 .269 Cronenworth 2b 4 0 1 0 1 0 .239 Kim ss 4 0 1 0 0 0 .249 a-Mazara ph 1 0 0 0 0 0 .268 Grisham cf 3 1 2 1 1 1 .201 Nola c 3 1 1 0 1 1 .247

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 10 4 1 12 Robles cf 4 0 1 1 0 1 .230 Voit 1b 4 0 0 0 0 2 .227 Palacios rf 0 0 0 0 0 0 .188 Cruz dh 3 1 2 0 1 1 .236 Hernandez lf 3 1 1 2 0 1 .268 Thomas lf 1 0 0 0 0 0 .234 Meneses rf-1b 4 1 2 1 0 0 .387 Ruiz c 4 0 1 0 0 3 .245 Hernández 2b 4 1 3 0 0 1 .243 Franco 3b 3 0 0 0 0 2 .230 Vargas ss 3 0 0 0 0 1 .255

San Diego 001 200 000_3 8 1 Washington 000 003 10x_4 10 0

a-popped out for Kim in the 9th.

E_García (2). LOB_San Diego 13, Washington 6. 2B_Kim (21), Machado (28). HR_Machado (21), off Sánchez; Grisham (15), off Sánchez; Hernandez (9), off Darvish; Meneses (5), off Darvish. RBIs_Machado (68), Grisham (46), Soto (49), Hernandez 2 (40), Meneses (7), Robles (28). SB_Grisham (5), Hernández (7).

Runners left in scoring position_San Diego 7 (Soto 3, Grisham 2, Drury, Machado); Washington 2 (Voit, Hernández). RISP_San Diego 2 for 12; Washington 1 for 5.

Runners moved up_Drury. GIDP_Vargas.

DP_San Diego 1 (Cronenworth, Kim, Drury).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, L, 10-6 6 7 4 4 1 9 104 3.40 García 1 1 0 0 0 2 15 3.43 Morejon 1 2 0 0 0 1 23 4.11

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez 5 6 3 3 3 4 98 7.20 Cishek 1 0 0 0 2 1 25 3.86 Finnegan, W, 4-2 1 1 0 0 2 1 27 3.55 Harvey, H, 2 1 0 0 0 1 1 17 3.24 Edwards Jr., S, 2-3 1 1 0 0 0 1 15 3.24

Inherited runners-scored_García 1-1. IBB_off Finnegan (Cronenworth). WP_Sánchez.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Pat Hoberg; Second, Chris Segal; Third, Edwin Moscoso.

T_3:31. A_33,661 (41,339).

