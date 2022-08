Washington 6, San Diego 3

Washington

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 10 5 4 13 Thomas rf 5 1 1 0 0 4 .234 Call lf 4 1 1 2 1 0 .154 Meneses 1b 5 1 1 0 0 0 .310 Cruz dh 5 0 2 0 0 2 .238 Ruiz c 2 1 2 1 2 0 .246 Hernández 2b 5 1 1 0 0 3 .247 Vargas 3b 4 0 1 0 0 2 .268 Abrams ss 4 0 1 2 0 1 .222 Robles cf 3 1 0 0 1 1 .230

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 4 3 4 10 Profar lf 4 1 0 0 1 0 .244 Soto rf 3 1 0 0 1 2 .251 Machado 3b 4 0 1 2 0 1 .304 Drury dh 4 1 1 0 0 1 .265 Cronenworth 2b 3 0 1 0 1 1 .240 Myers 1b 2 0 0 0 0 1 .247 a-Bell ph-1b 2 0 0 0 0 0 .277 Grisham cf 2 0 1 1 1 0 .198 Kim ss 4 0 0 0 0 1 .254 Alfaro c 3 0 0 0 0 2 .261 b-Mazara ph 1 0 0 0 0 1 .264

Washington 000 210 003_6 10 1 San Diego 010 020 000_3 4 1

a-popped out for Myers in the 6th. b-struck out for Alfaro in the 9th.

E_Abrams (6), Hader (). LOB_Washington 9, San Diego 7. 2B_Vargas (2), Machado (31). HR_Call (1), off Hader. RBIs_Abrams 2 (14), Ruiz (32), Call 2 (2), Grisham (47), Machado 2 (76). SB_Hernández (8), Ruiz (6).

Runners left in scoring position_Washington 4 (Thomas, Hernández, Abrams, Robles); San Diego 3 (Alfaro, Cronenworth, Kim). RISP_Washington 3 for 12; San Diego 2 for 8.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Espino 4 1-3 3 3 3 4 4 84 4.31 Arano 2-3 1 0 0 0 2 14 5.15 Cishek 1 0 0 0 0 1 15 3.68 Edwards Jr. 1 0 0 0 0 1 19 2.96 Ramírez, W, 4-1 1 0 0 0 0 0 16 3.30 Finnegan, S, 7-11 1 0 0 0 0 2 10 3.26

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Snell 5 7 3 3 2 7 98 3.76 Hill 2-3 1 0 0 0 0 11 3.09 Suarez 1 1-3 0 0 0 0 2 15 2.67 Martinez 1 0 0 0 1 2 19 3.13 Hader, L, 2-5 0 2 3 3 1 0 12 5.30 García 1 0 0 0 0 2 11 3.48

Inherited runners-scored_Arano 2-2, Suarez 1-0. HBP_Cishek (Grisham), García (Ruiz). WP_Arano, Snell.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Brian O’Nora; Second, Nick Mahrley; Third, Tripp Gibson.

T_3:46. A_39,474 (40,209).

