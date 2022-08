WTA Money Leaders

Through Aug. 8

1 Iga Swiatek $6,557,835 2 Ons Jabeur $3,411,884 3 Elena Rybakina $3,365,993 4 Ashleigh Barty $2,289,320 5 Jessica Pegula $2,265,941 6 Coco Gauff $2,195,178 7 Danielle Collins $1,745,810 8 Simona Halep $1,713,057 9 Maria Sakkari $1,554,172 10 Paula Badosa $1,473,471 11 Veronika Kudermetova $1,366,105 12 Barbora Krejcikova $1,362,227 13 Elise Mertens $1,346,960 14 Madison Keys $1,317,284 15 Amanda Anisimova $1,298,913 16 Jelena Ostapenko $1,284,980 17 Daria Kasatkina $1,254,655 18 Alize Cornet $1,110,807 19 Katerina Siniakova $1,080,873 20 Jil Teichmann $1,030,681 21 Belinda Bencic $1,021,991 22 Shuai Zhang $983,040 23 Marie Bouzkova $975,239 24 Naomi Osaka $974,111 25 Tatjana Maria $946,957 26 Caroline Garcia $929,497 27 Martina Trevisan $923,157 28 Ekaterina Alexandrova $839,355 29 Leylah Fernandez $838,384 30 Anett Kontaveit $818,988 31 Kaia Kanepi $806,782 32 Ajla Tomljanovic $806,005 33 Beatriz Haddad Maia $803,443 34 Aryna Sabalenka $791,735 35 Irina-Camelia Begu $785,775 36 Petra Martic $783,058 37 Petra Kvitova $772,899 38 Anhelina Kalinina $726,183 39 Sara Sorribes Tormo $693,800 40 Sorana Cirstea $677,904 41 Victoria Azarenka $675,702 42 Sloane Stephens $674,482 43 Alison Riske-Amiritraj $657,446 44 Kristina Mladenovic $644,671 45 Qinwen Zheng $644,318 46 Tamara Zidansek $614,667 47 Daria Saville $606,146 48 Heather Watson $604,609 49 Jule Niemeier $598,778 50 Marta Kostyuk $588,513

