WTA Money Leaders

Through Aug. 21

1 Iga Swiatek $6,588,495 2 Ons Jabeur $3,433,964 3 Elena Rybakina $3,393,648 4 Jessica Pegula $2,473,641 5 Coco Gauff $2,342,758 6 Ashleigh Barty $2,289,320 7 Simona Halep $2,156,857 8 Danielle Collins $1,745,810 9 Maria Sakkari $1,596,092 10 Paula Badosa $1,515,481 11 Veronika Kudermetova $1,433,030 12 Daria Kasatkina $1,383,510 13 Barbora Krejcikova $1,380,407 14 Elise Mertens $1,374,880 15 Madison Keys $1,360,899 16 Amanda Anisimova $1,338,438 17 Jelena Ostapenko $1,308,090 18 Alize Cornet $1,132,052 19 Katerina Siniakova $1,093,158 20 Belinda Bencic $1,083,291 21 Beatriz Haddad Maia $1,079,818 22 Jil Teichmann $1,073,896 23 Shuai Zhang $1,025,335 24 Naomi Osaka $997,886 25 Marie Bouzkova $993,419 26 Tatjana Maria $957,137 27 Caroline Garcia $942,012 28 Martina Trevisan $939,472 29 Leylah Fernandez $861,494 30 Aryna Sabalenka $844,475 31 Kaia Kanepi $843,977 32 Ekaterina Alexandrova $839,355 33 Anett Kontaveit $836,433 34 Ajla Tomljanovic $827,550 35 Irina-Camelia Begu $785,775 36 Petra Kvitova $785,414 37 Petra Martic $783,058 38 Anhelina Kalinina $746,808 39 Sara Sorribes Tormo $715,045 40 Qinwen Zheng $713,728 41 Alison Riske-Amritraj $696,216 42 Sloane Stephens $695,937 43 Victoria Azarenka $681,902 44 Sorana Cirstea $677,904 45 Kristiana Mladenovic $649,705 46 Shelby Rogers $631,782 47 Camila Giorgi $622,442 48 Daria Saville $617,146 49 Tamara Zidansek $614,667 50 Heather Watson $611,689

