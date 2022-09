Atlanta 8, Washington 0

Atlanta

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

30

8

6

7

5

8 Acuña Jr. rf

5

0

0

0

0

2

.269 READ MORE

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 8 6 7 5 8 Acuña Jr. rf 5 0 0 0 0 2 .269 Swanson ss 5 0 0 0 0 3 .279 Riley 3b 1 2 0 0 2 0 .278 Harris II cf 4 1 1 0 0 2 .305 Olson 1b 2 1 1 3 1 1 .234 Contreras c 1 0 0 0 2 0 .275 Rosario lf 4 1 1 0 0 0 .214 Ozuna dh 4 2 2 2 0 0 .224 Arcia 2b 4 1 1 2 0 0 .242

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 6 0 1 6 Thomas rf 4 0 1 0 0 0 .248 Abrams ss 4 0 1 0 0 0 .248 Meneses 1b 3 0 1 0 1 1 .326 Voit dh 4 0 0 0 0 1 .237 Hernández lf 4 0 0 0 0 1 .247 García 2b 3 0 2 0 0 0 .275 Vargas 3b 3 0 1 0 0 1 .294 Robles cf 3 0 0 0 0 1 .226 Adams c 3 0 0 0 0 1 .178

Atlanta 000 215 000_8 6 0 Washington 000 000 000_0 6 1

E_Meneses (4). LOB_Atlanta 3, Washington 5. 2B_Ozuna (17), García (21). HR_Olson (29), off Abbott; Ozuna (22), off Abbott; Arcia (8), off Machado. RBIs_Olson 3 (95), Ozuna 2 (53), Arcia 2 (28). SB_Harris II (20). SF_Olson.

Runners left in scoring position_Atlanta 0; Washington 1 (Robles). RISP_Atlanta 1 for 3; Washington 0 for 3.

LIDP_Voit. GIDP_Ozuna, Harris II, Voit.

DP_Atlanta 2 (Arcia, Olson; Riley, Arcia, Riley); Washington 2 (Meneses, Abrams, Meneses; García, Meneses).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Elder, W, 2-3 9 6 0 0 1 6 106 2.76

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Abbott, L, 0-4 5 3 5 4 3 7 83 5.11 Machado 1 2 3 0 0 0 20 3.64 Weems 1 0 0 0 1 0 12 5.40 Thompson 1 1 0 0 1 0 16 2.41 Cishek 1 0 0 0 0 1 13 4.41

Inherited runners-scored_Machado 2-2. HBP_Abbott (Riley), Machado (Contreras).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chad Whitson; Third, Tom Hallion.

T_2:24. A_24,684 (41,339).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.