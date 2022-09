ATP Money Leaders

Through Sept. 26

1 Carlos Alcaraz $7,391,733 2 Rafael Nadal $6,699,851 3 Casper Ruud $4,647,680 4 Stefanos Tsitsipas $4,414,583 5 Novak Djokovic $4,239,527 6 Nick Kyrgios $3,309,109 7 Daniil Medvedev $3,284,729 8 Hubert Hurkacz $3,220,094 9 Taylor Fritz $3,045,820 10 Andrey Rublev $2,832,823 11 Cameron Norrie $2,800,722 12 Jannik Sinner $2,743,448 13 Pablo Carreno Busta $2,708,656 14 Alexander Zverev $2,678,178 15 Felix Auger-Aliassime $2,637,734 16 Matteo Berrettini $2,128,172 17 Denis Shapovalov $2,100,411 18 Diego Schwartzman $1,928,805 19 Alex de Minaur $1,915,562 20 Marin Cilic $1,821,073 21 Karen Khachanov $1,804,123 22 Frances Tiafoe $1,732,279 23 John Isner $1,629,253 24 Alejandro Davidovich Fokina $1,601,732 25 Roberto Bautista Agut $1,596,535 26 Daniel Evans $1,595,478 27 Borna Coric $1,404,340 28 Miomir Kecmanovic $1,404,270 29 Cristian Garin $1,362,800 30 Tommy Paul $1,354,862 31 Botic van de Zandschulp $1,333,720 32 Grigor Dimitrov $1,327,880 33 Lorenzo Musetti $1,226,931 34 David Goffin $1,200,543 35 Holger Rune $1,195,957 36 Lorenzo Sonego $1,138,866 37 Alexander Bublik $1,123,105 38 Fabio Fognini $1,115,911 39 Filip Krajinovic $1,097,308 40 Nikoloz Basilashvili $1,090,823 41 Brandon Nakashima $1,054,020 42 Francisco Cerundolo $1,053,066 43 Albert Ramos-Vinolas $1,025,683 44 Rajeev Ram $1,018,721 45 Joe Salisbury $1,018,661 46 Maxime Cressy $993,708 47 Thanasi Kokkinakis $991,833 48 Jenson Brooksby $974,964 49 Pedro Martinez $965,349 50 Aslan Karatsev $965,349

