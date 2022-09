Boston 5, Cincinnati 3

Boston

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 7 5 6 14 Pham lf 5 1 2 0 0 1 .238 Devers 3b 4 1 1 2 1 2 .292 Bogaerts ss 2 1 0 0 3 0 .315 Martinez dh 5 1 2 2 0 2 .273 Verdugo rf 5 0 1 0 0 2 .280 Refsnyder cf 2 1 1 1 1 1 .308 Hernández 2b 2 0 0 0 1 1 .225 Chang 1b 2 0 0 0 0 1 .286 a-Casas ph-1b 1 0 0 0 0 0 .086 Wong c 4 0 0 0 0 4 .226

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 9 3 5 8 Friedl lf 4 1 1 1 0 0 .259 c-Lopez ph 0 0 0 0 1 0 .297 India 2b 3 0 0 1 2 1 .249 K.Farmer 3b 4 0 0 1 0 1 .258 Fraley dh 5 0 3 0 0 0 .256 Solano 1b 4 0 3 0 0 1 .293 Aquino rf 3 0 0 0 1 0 .203 Senzel cf 1 0 0 0 0 1 .231 Fairchild cf 3 1 2 0 0 0 .306 Barrero ss 4 0 0 0 0 3 .161 Romine c 3 0 0 0 0 1 .176 b-Steer ph 0 1 0 0 1 0 .218

Boston 001 110 002_5 7 0 Cincinnati 001 000 002_3 9 1

a-grounded out for Chang in the 8th. b-walked for Romine in the 9th. c-walked for Friedl in the 9th.

E_Barrero (5). LOB_Boston 9, Cincinnati 10. 2B_Pham (11), Solano (15), Fairchild (3). 3B_Martinez (1). HR_Refsnyder (5), off Lodolo; Martinez (12), off Lodolo; Devers (27), off Strickland; Friedl (7), off Bello. RBIs_Martinez 2 (55), Refsnyder (17), Devers 2 (84), Friedl (24), India (37), K.Farmer (68). SF_K.Farmer.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Verdugo 2, Wong 3); Cincinnati 6 (Friedl, Romine 2, Aquino 2, Fraley). RISP_Boston 1 for 12; Cincinnati 0 for 9.

Runners moved up_Chang, Casas. GIDP_Chang, Pham, Martinez, K.Farmer.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Hernández, Chang); Cincinnati 3 (Barrero, India, Solano; Barrero, India, Solano; Barrero, India, Solano).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Bello, W, 2-6 5 8 1 1 2 5 84 4.75 Brasier, H, 10 1 0 0 0 0 1 10 5.91 Kelly, H, 1 1 0 0 0 0 0 5 3.12 Barnes, H, 4 1 0 0 0 0 1 13 4.93 Strahm 1-3 1 2 2 3 1 25 3.38 Schreiber, S, 8-11 2-3 0 0 0 0 0 7 1.95

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Lodolo, L, 4-7 5 3 3 3 3 7 92 3.90 Moreta 1 1-3 1 0 0 0 4 24 5.15 Gibaut 1 1 0 0 3 0 29 4.70 Sanmartin 2-3 0 0 0 0 1 4 6.45 Strickland 1 2 2 2 0 2 21 5.34

Inherited runners-scored_Schreiber 3-1, Gibaut 1-0, Sanmartin 2-0. HBP_Lodolo 3 (Refsnyder,Hernández,Chang).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Mark Ripperger; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_3:27. A_16,698 (42,319).

