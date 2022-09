Chicago Cubs 4, San Francisco 2

San Francisco

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 3 2 4 10 Brinson cf 3 0 0 0 0 1 .227 a-Pederson ph-lf 0 1 0 0 1 0 .265 Flores 2b 4 0 0 0 0 2 .235 Davis dh 2 0 0 0 2 1 .247 Longoria 3b 4 0 1 2 0 1 .244 T.Estrada ss 4 0 0 0 0 2 .257 Yastrzemski rf-cf 3 0 0 0 1 1 .210 Villar 1b 4 0 1 0 0 1 .216 Dean lf-rf 4 1 1 0 0 0 .250 Wynns c 1 0 0 0 0 1 .220 1-Bart pr-c 2 0 0 0 0 0 .223

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 4 5 4 2 14 Madrigal 2b 2 0 0 0 0 0 .249 McKinstry 2b 1 0 0 0 0 1 .175 Suzuki rf 4 0 1 0 0 3 .263 Reyes dh 3 1 0 0 1 1 .279 Hoerner ss 3 2 2 2 0 0 .288 Gomes c 2 1 1 2 1 1 .236 Rivas 1b 3 0 0 0 0 2 .240 Hermosillo cf 3 0 1 0 0 2 .097 Bote 3b 3 0 0 0 0 2 .233 Morel lf 2 0 0 0 0 2 .246

San Francisco 000 000 020_2 3 1 Chicago 020 002 00x_4 5 1

a-walked for Brinson in the 8th.

1-ran for Wynns in the 6th.

E_Wynns (5), Hoerner (12). LOB_San Francisco 7, Chicago 2. 2B_Villar (3), Longoria (12). HR_Gomes (7), off Rodón; Hoerner (9), off Marte. RBIs_Longoria 2 (32), Gomes 2 (22), Hoerner 2 (49). SB_Hoerner (18). S_McKinstry.

Runners left in scoring position_San Francisco 5 (T.Estrada 2, Longoria, Dean 2); Chicago 1 (Reyes). RISP_San Francisco 1 for 5; Chicago 1 for 3.

GIDP_Bote.

DP_San Francisco 1 (T.Estrada, Flores, Villar).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, L, 12-8 5 1-3 3 2 2 1 11 96 2.93 Marte 2-3 1 2 2 1 2 17 6.38 García 1 1-3 1 0 0 0 0 12 3.44 Littell 2-3 0 0 0 0 1 6 4.93

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Smyly, W, 6-8 7 1 1 0 2 8 104 3.57 Rodríguez 2-3 1 1 1 2 1 24 4.05 Hughes, S, 4-8 1 1-3 1 0 0 0 1 21 3.17

Inherited runners-scored_Littell 1-0, Rodríguez 1-1, Hughes 2-0. HBP_Smyly (Wynns), García (Morel). PB_Gomes (2).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Jeremy Riggs; Second, Quinn Wolcott; Third, Alan Porter.

T_2:52. A_31,309 (41,649).

