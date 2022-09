Chicago White Sox 14, Oakland 2

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 47 14 21 14 3 7 Andrus ss 5 3 2 2 0 2 .237 García ss 1 0 0 0 0 0 .214 Moncada 3b 6 3 5 5 0 0 .211 Abreu 1b 4 0 2 0 0 1 .310 a-Sheets ph-1b 2 0 1 0 0 0 .251 Jiménez dh 5 2 1 2 1 2 .302 Pollock lf 4 1 2 0 1 0 .242 Harrison 2b 1 0 0 0 0 0 .246 Vaughn rf 5 1 1 1 0 0 .283 Gonzàlez 2b-lf 5 3 4 3 0 1 .339 Zavala c 4 1 2 0 1 0 .281 Engel cf 5 0 1 1 0 1 .228

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 6 2 2 13 Kemp 2b 2 0 1 0 1 0 .229 Bride 2b 1 1 1 0 0 0 .230 Brown lf-rf 3 1 2 0 1 1 .230 Murphy c 3 0 0 0 0 0 .251 Langeliers c 0 0 0 1 0 0 .216 Vogt dh 3 0 0 0 0 3 .179 b-Neuse ph-p 1 0 0 1 0 0 .214 Laureano rf 3 0 0 0 0 1 .219 Thomas lf 1 0 0 0 0 1 .412 Machín 3b 4 0 1 0 0 0 .220 Garcia 1b 4 0 1 0 0 3 .277 Pache cf 4 0 0 0 0 2 .157 Allen ss 3 0 0 0 0 2 .204

Chicago 240 224 000_14 21 0 Oakland 000 000 020_2 6 0

a-grounded out for Abreu in the 6th. b-grounded out for Vogt in the 8th.

LOB_Chicago 9, Oakland 6. 2B_Zavala 2 (13), Gonzàlez (3), Moncada (12), Pollock (24), Machín (6), Brown (23). HR_Andrus (8), off Sears; Moncada 2 (9), off Sears; Jiménez (11), off Logue; Gonzàlez (2), off Logue. RBIs_Andrus 2 (30), Moncada 5 (45), Jiménez 2 (38), Engel (15), Vaughn (65), Gonzàlez 3 (9), Langeliers (13), Neuse (26). SF_Langeliers.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Abreu, García, Sheets); Oakland 2 (Vogt, Allen). RISP_Chicago 5 for 11; Oakland 0 for 6.

Runners moved up_Zavala, Neuse. GIDP_Jiménez.

DP_Oakland 1 (Allen, Kemp, Garcia).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, W, 14-6 6 3 0 0 2 9 95 2.06 J.Ruiz 1 1 0 0 0 2 14 4.27 Velasquez 2 2 2 2 0 2 39 5.37

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears, L, 2-2 2 8 6 6 1 2 59 4.30 Logue 3 10 8 8 2 2 83 6.79 Cyr 3 2 0 0 0 3 43 2.25 Neuse 1 1 0 0 0 0 10 0.00

Inherited runners-scored_Cyr 1-0. WP_Cease.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Andy Fletcher; Second, Edwin Moscoso; Third, Chris Segal.

T_3:16. A_4,591 (46,847).

