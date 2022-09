Chicago White Sox 4, Colorado 2

Colorado

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 5 2 1 7 McMahon 3b 3 0 0 0 1 1 .247 Daza lf 4 0 2 0 0 1 .309 Cron dh 4 0 0 0 0 2 .264 Blackmon rf 4 0 1 0 0 0 .260 Rodgers 2b 4 0 0 0 0 0 .265 Grichuk cf 4 0 0 0 0 0 .268 Toglia 1b 3 0 0 0 0 2 .234 Díaz c 3 1 1 0 0 0 .234 Trejo ss 3 1 1 2 0 1 .266

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 7 4 3 6 Andrus ss 3 1 2 0 1 0 .305 Moncada 3b 3 0 0 0 0 2 .206 Abreu 1b 3 2 2 1 1 0 .312 Jiménez dh 3 1 1 3 1 0 .317 Sheets rf 4 0 0 0 0 1 .241 2-Engel pr-rf 0 0 0 0 0 0 .225 Vaughn lf 3 0 1 0 0 0 .287 1-Pollock pr-lf 1 0 0 0 0 0 .249 Robert cf 4 0 0 0 0 2 .292 Grandal c 3 0 1 0 0 0 .203 Gonzàlez 2b 3 0 0 0 0 1 .299

Colorado 002 000 000_2 5 1 Chicago 300 000 01x_4 7 0

1-ran for Vaughn in the 7th. 2-ran for Sheets in the 8th.

E_Trejo (2). LOB_Colorado 4, Chicago 6. 2B_Andrus (6). HR_Trejo (3), off Kopech; Jiménez (13), off Kuhl; Abreu (15), off Lawrence. RBIs_Trejo 2 (11), Jiménez 3 (45), Abreu (67). S_Moncada.

Runners left in scoring position_Colorado 1 (Rodgers); Chicago 4 (Robert, Moncada 2, Sheets). RISP_Colorado 0 for 1; Chicago 1 for 5.

Runners moved up_Abreu, Gonzàlez. GIDP_Jiménez.

DP_Colorado 1 (McMahon, Rodgers, Toglia).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl, L, 6-9 6 1-3 6 3 3 2 5 83 5.33 Lawrence 1 2-3 1 1 1 1 1 39 4.46

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Kopech, W, 5-9 5 3 2 2 0 3 80 3.77 Lambert, H, 6 1 2 0 0 0 1 16 2.63 López, H, 8 1 0 0 0 0 1 8 3.04 Graveman, H, 24 1 0 0 0 1 2 16 2.76 Hendriks, S, 33-37 1 0 0 0 0 0 9 3.18

Inherited runners-scored_Lawrence 2-0. WP_Lawrence.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Nate Tomlinson; Second, Jordan Baker; Third, Chris Guccione.

T_2:40. A_23,606 (40,615).

