Chicago White Sox 4, Minnesota 3

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 8 3 4 6 Arraez 1b 5 0 2 0 0 0 .319 Correa ss 3 1 0 0 2 1 .269 Kepler rf 4 2 1 0 0 0 .231 Miranda dh 2 0 2 0 1 0 .275 1-B.Hamilton pr-dh 0 0 0 0 0 0 — Gordon 2b 4 0 1 3 0 0 .279 Urshela 3b 3 0 0 0 1 1 .268 Cave lf 4 0 1 0 0 1 .211 Sánchez c 4 0 0 0 0 1 .214 Celestino cf 4 0 1 0 0 2 .251

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 11 4 1 6 Andrus ss 5 0 1 0 0 0 .264 Vaughn 1b 4 1 1 0 0 1 .289 Abreu dh 5 0 2 1 0 0 .309 Sheets rf 3 0 1 0 0 0 .255 a-Jiménez ph 1 0 0 0 0 0 .301 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .230 Grandal c 4 2 2 2 0 1 .207 Pollock cf-lf 3 0 1 0 1 1 .240 García lf-rf 4 0 1 0 0 1 .217 Harrison 3b 3 0 1 1 0 1 .247 Gonzàlez 2b 4 1 1 0 0 1 .270

Minnesota 200 000 010_3 8 0 Chicago 000 200 011_4 11 2

Two outs when winning run scored.

a-grounded out for Sheets in the 8th.

1-ran for Miranda in the 8th.

E_García (9), Harrison (8). LOB_Minnesota 8, Chicago 9. 2B_Gordon (22), Arraez (24), Vaughn (25). HR_Grandal (4), off Thielbar. RBIs_Gordon 3 (35), Grandal 2 (23), Harrison (24), Abreu (62). SB_B.Hamilton (0). CS_B.Hamilton (1).

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Cave 2, Kepler); Chicago 3 (Gonzàlez 2, Grandal). RISP_Minnesota 2 for 7; Chicago 2 for 7.

Runners moved up_Gordon, Sheets. GIDP_Gordon.

DP_Chicago 1 (Vaughn, Andrus, Vaughn).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gray 4 5 2 2 1 2 59 3.10 Fulmer 1 2 0 0 0 1 17 3.21 Jax 1 1 0 0 0 1 20 3.39 Duran 1 0 0 0 0 1 11 1.87 Thielbar, BS, 1-2 1 1 1 1 0 1 13 3.91 J.López, L, 0-1 2-3 2 1 1 0 0 14 3.09

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Kelly 1 2 2 2 2 2 34 7.45 Martin 5 3 0 0 1 2 69 4.09 R.López 1 0 0 0 0 2 11 2.92 Lambert 1 2 1 0 1 0 19 2.75 Hendriks, W, 3-3 1 1 0 0 0 0 17 3.26

HBP_Martin (Miranda), Gray (Harrison), J.López (Vaughn). WP_Gray, Kelly.

Umpires_Home, Clint Vondrak; First, Jeremie Rehak; Second, Chris Conroy; Third, Ron Kulpa.

T_3:17. A_24,818 (40,615).

