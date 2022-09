Cincinnati 7, Chicago Cubs 1

Cincinnati

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 10 6 2 10 Friedl cf 5 0 2 0 0 1 .279 India dh 5 1 1 0 0 0 .261 K.Farmer 3b 4 1 1 0 0 2 .262 Fraley lf 3 2 1 1 1 0 .243 Steer 2b 4 1 1 1 0 3 .250 Solano 1b 4 0 1 1 0 1 .302 Aquino rf 4 2 3 3 0 0 .199 Barrero ss 3 0 0 0 1 2 .154 Robinson c 4 0 0 0 0 1 .115

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 1 12 1 1 9 Madrigal 2b 5 0 0 0 0 1 .252 Suzuki rf 4 0 1 0 0 1 .261 Happ lf 4 0 0 0 0 1 .274 Reyes dh 4 0 2 0 0 2 .288 Hoerner ss 4 0 1 0 0 0 .283 Velázquez cf 3 1 1 0 1 1 .207 Gomes c 4 0 4 0 0 0 .233 Higgins 1b 4 0 2 1 0 1 .223 Morel 3b 4 0 1 0 0 2 .248

Cincinnati 001 104 001_7 10 0 Chicago 010 000 000_1 12 1

E_Morel (10). LOB_Cincinnati 4, Chicago 9. 2B_Morel (16). 3B_Friedl (5). HR_Aquino (6), off Assad; Fraley (9), off Assad; Aquino (7), off Estrada. RBIs_Aquino 3 (25), Fraley (22), Steer (2), Solano (22), Higgins (23). SB_Barrero (2). CS_Barrero (1).

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (India, Robinson); Chicago 5 (Madrigal, Higgins, Hoerner, Morel, Happ). RISP_Cincinnati 3 for 6; Chicago 1 for 10.

GIDP_Madrigal, Hoerner, Velázquez.

DP_Cincinnati 3 (Steer, Solano; K.Farmer, Steer, Solano; Barrero, Steer, Solano).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Minor, W, 4-10 5 2-3 10 1 1 1 3 83 5.70 Law 1 1-3 1 0 0 0 2 17 0.00 Kuhnel 2 1 0 0 0 4 28 5.55

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Assad, L, 0-1 5 1-3 5 4 4 1 6 89 2.93 Uelmen 0 2 2 2 1 0 11 5.79 Rucker 1 2-3 1 0 0 0 2 25 4.30 Newcomb 1 0 0 0 0 1 16 10.53 Estrada 1 2 1 1 0 1 23 6.75

Uelmen pitched to 3 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Law 2-0, Uelmen 2-2, Rucker 2-1.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Chris Conroy; Second, Clint Vondrak; Third, Jeremie Rehak.

T_2:54. A_27,945 (41,649).

