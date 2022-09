Cleveland 4, Chicago White Sox 2

Cleveland

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

34

4

9

4

1

5 Kwan dh

5

1

1

1

0

0

.297 READ MORE

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 9 4 1 5 Kwan dh 5 1 1 1 0 0 .297 Rosario ss 4 1 1 0 0 1 .281 Ramírez 3b 2 1 1 2 0 0 .277 Naylor 1b 4 0 2 0 0 1 .260 Giménez 2b 3 0 2 1 1 0 .301 Gonzalez rf 4 0 0 0 0 1 .288 Brennan lf 4 0 1 0 0 0 .375 Hedges c 4 0 0 0 0 2 .172 Straw cf 4 1 1 0 0 0 .218

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 7 2 0 7 Andrus ss 4 0 1 0 0 1 .305 Moncada 3b 4 0 1 0 0 1 .216 Abreu 1b 4 1 1 0 0 1 .308 Jiménez dh 4 0 1 1 0 2 .309 Vaughn lf 4 0 0 0 0 1 .283 Grandal c 4 0 1 0 0 1 .207 Pollock cf 3 0 0 0 0 0 .242 Sheets rf 3 1 1 1 0 0 .244 Gonzàlez 2b 3 0 1 0 0 0 .262

Cleveland 101 020 000_4 9 0 Chicago 100 000 010_2 7 1

E_Cueto (1). LOB_Cleveland 6, Chicago 4. 2B_Naylor (25), Abreu (36), Moncada (15). 3B_Kwan (7). HR_Sheets (14), off Bieber. RBIs_Giménez (66), Ramírez 2 (117), Kwan (44), Jiménez (51), Sheets (50). SF_Ramírez 2.

Runners left in scoring position_Cleveland 2 (Gonzalez 2); Chicago 1 (Abreu). RISP_Cleveland 1 for 4; Chicago 1 for 4.

GIDP_Abreu.

DP_Cleveland 1 (Rosario, Giménez, Naylor).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber, W, 12-8 7 2-3 7 2 2 0 5 100 2.81 Stephan, H, 17 1-3 0 0 0 0 1 4 2.73 Clase, S, 37-41 1 0 0 0 0 1 12 1.37

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, L, 7-9 6 8 4 3 1 3 91 3.15 Diekman 1 0 0 0 0 1 11 5.06 Bummer 1 1 0 0 0 1 16 2.70 López 1 0 0 0 0 0 7 2.79

Inherited runners-scored_Stephan 1-0.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Todd Tichenor; Second, Shane Livensparger; Third, Tripp Gibson.

T_2:33. A_23,395 (40,615).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.