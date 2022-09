Cleveland 5, L.A. Angels 3

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 10 3 0 7 Moniak lf 4 2 2 2 0 1 .250 Trout cf 4 0 2 1 0 1 .280 Ohtani dh 4 0 1 0 0 1 .265 Ward rf 4 0 2 0 0 1 .265 Rengifo 2b 4 0 2 0 0 0 .271 Thaiss 1b 4 0 0 0 0 2 .278 Duffy 3b 4 1 1 0 0 1 .246 Stassi c 3 0 0 0 0 0 .183 b-Ford ph 1 0 0 0 0 0 .224 Fletcher ss 3 0 0 0 0 0 .261

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 13 4 0 4 Kwan lf 4 0 0 0 0 1 .290 Rosario dh 4 1 1 0 0 0 .275 Ramírez 3b 4 1 2 2 0 2 .282 Gonzalez rf 4 1 3 1 0 0 .298 Miller 1b 2 0 1 0 0 0 .248 a-Naylor ph-1b 2 0 0 0 0 0 .260 Giménez 2b 4 2 3 0 0 0 .300 Freeman ss 3 0 2 1 0 0 .259 Hedges c 3 0 0 0 0 1 .184 Straw cf 3 0 1 0 0 0 .208

Los Angeles 002 010 000_3 10 0 Cleveland 010 010 12x_5 13 0

a-grounded out for Miller in the 6th. b-grounded out for Stassi in the 9th.

LOB_Los Angeles 5, Cleveland 6. 2B_Moniak (2), Ohtani (24), Rengifo (22), Straw (19), Freeman (3). HR_Moniak (3), off Quantrill; Gonzalez (9), off Sandoval; Ramírez (27), off Tepera. RBIs_Moniak 2 (6), Trout (70), Gonzalez (35), Freeman (3), Ramírez 2 (111). CS_Naylor (1). S_Hedges.

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Duffy, Ward, Ford); Cleveland 4 (Hedges 2, Kwan 2). RISP_Los Angeles 1 for 6; Cleveland 0 for 8.

Runners moved up_Thaiss, Giménez, Hedges. GIDP_Rengifo, Hedges, Naylor.

DP_Los Angeles 2 (Rengifo, Fletcher, Thaiss; Rengifo, Fletcher, Thaiss); Cleveland 2 (Giménez, Miller; Giménez, Freeman, Miller).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sandoval 5 1-3 7 2 2 0 3 81 2.99 Herget, BS, 5-8 1 1-3 2 1 1 0 0 20 2.54 Quijada 1-3 0 0 0 0 1 7 3.58 Tepera, L, 4-3 0 3 2 2 0 0 13 3.93 Loup 1 1 0 0 0 0 7 3.88

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Quantrill 7 8 3 3 0 6 93 3.51 Stephan, W, 5-4 1 1 0 0 0 0 13 2.38 Karinchak, S, 3-3 1 1 0 0 0 1 18 1.47

Inherited runners-scored_Herget 2-0, Quijada 1-0, Loup 1-0. HBP_Loup (Freeman).

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Alan Porter; Second, Clint Vondrak; Third, John Tumpane.

T_2:56. A_14,529 (34,788).

