Cleveland 8, Chicago White Sox 2

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 11 7 4 5 Kwan lf 5 2 3 1 0 0 .298 Rosario ss 5 0 1 0 0 1 .282 Ramírez 3b 4 1 0 0 1 2 .277 Naylor 1b 3 3 1 2 2 0 .258 Gonzalez dh 5 1 1 1 0 0 .292 Giménez 2b 4 1 2 2 1 2 .299 Brennan rf 4 0 2 1 0 0 .500 Hedges c 4 0 0 0 0 0 .174 Straw cf 4 0 1 0 0 0 .218

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 7 2 0 14 Andrus ss 4 0 0 0 0 3 .307 Moncada 3b 4 1 1 1 0 1 .215 Abreu 1b 4 0 1 0 0 1 .308 Jiménez dh 4 1 1 0 0 2 .310 Sheets rf 4 0 1 1 0 2 .243 Vaughn lf 4 0 1 0 0 3 .286 Pollock cf 4 0 0 0 0 0 .243 Grandal c 3 0 2 0 0 1 .206 Gonzàlez 2b 3 0 0 0 0 1 .259

Cleveland 203 100 200_8 11 0 Chicago 000 100 100_2 7 2

E_Moncada (5), Vaughn (4). LOB_Cleveland 7, Chicago 5. 2B_Jiménez (11). HR_Kwan (5), off Lynn; Naylor (19), off Ruiz; Moncada (11), off McKenzie. RBIs_Gonzalez (38), Giménez 2 (65), Brennan (1), Kwan (43), Naylor 2 (72), Moncada (48), Sheets (49). SB_Kwan (17), Ramírez (18).

Runners left in scoring position_Cleveland 4 (Ramírez 2, Hedges, Brennan); Chicago 1 (Gonzàlez). RISP_Cleveland 4 for 11; Chicago 1 for 2.

GIDP_Hedges.

DP_Chicago 1 (Andrus, Abreu).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA McKenzie, W, 11-11 8 6 2 2 0 13 100 3.04 Karinchak 1 1 0 0 0 1 11 1.62

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, L, 7-6 6 9 6 3 1 3 97 4.02 Ruiz 1 2 2 2 2 0 22 4.61 Banks 2 0 0 0 1 2 28 3.12

WP_Lynn.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Mike Muchlinski; Second, Todd Tichenor; Third, Shane Livensparger.

T_2:31. A_22,606 (40,615).

